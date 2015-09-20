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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Заря
Днепр - Заря: обзор матча 20 сентября 2015
Днепр
20.09.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Заря
7'
А. Гордиенко
14'
А. Караваев
85'
Д. Липартия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Заря
90'
Желтая карточка
И. Левченко
85'
ГОЛ! 0:3!
Д. Липартия
Пас отдал
А. Караваев
Желтая карточка
Р. Ротань
80'
72'
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
Ф. Будковский
Замена
В. Лучкевич
️️️️
А. Пико
72'
65'
Замена
Д. Липартия
️️️️
Н. Каменюка
46'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
Р. Малиновский
Замена
Р. Безус
️️️️
В. Федорчук
46'
Желтая карточка
Е. Чеберячко
40'
Замена
Б. Гама
️️️️
Д. Хайро Руис
38'
14'
ГОЛ! 0:2!
А. Караваев
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Гордиенко
Пас отдал
А. Пилявский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
36
Андерсон Пико
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
90
Данило
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
6
Никита Каменюка
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
8
Эдмар
ЦП
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
13
Джаба Липартия
ЦФ
4-3-3
71
Бойко
36
Пико
18
Гуйе
14
Чеберячко
27
Томечак
90
Данило
29
Ротань
5
Федорчук
11
Селезнев
99
Матеус
7
Руис
3-2-3-1-1
91
Левченко
44
Чечер
45
Гордиенко
79
Пилявский
20
Караваев
39
Опанасенко
6
Каменюка
24
Гречишкин
17
Малиновский
7
Петряк
28
Будковский
36
Пико
7
Лучкевич
7
Лучкевич
36
Пико
7
Руис
16
Гама
16
Гама
7
Руис
5
Федорчук
90
Безус
90
Безус
5
Федорчук
28
Будковский
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
28
Будковский
17
Малиновский
22
Любенович
22
Любенович
17
Малиновский
6
Каменюка
13
Липартия
13
Липартия
6
Каменюка
Остались в запасе
Днепр
Заря
16
Денис Шелихов
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
8
Эдмар
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
6
Вячеслав Танковский
ЦП
1
Кршеван Сантини
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
8
Эдмар
ЦП
Остались в запасе
6
Вячеслав Танковский
ЦП
1
Кршеван Сантини
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Днепр - Заря
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Днепр-Арена
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