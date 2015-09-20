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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лацио
Наполи - Лацио: обзор матча 20 сентября 2015
Наполи
20.09.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
5 : 0
Завершен
Лацио
14'
Г. Игуаин
35'
Аллан
47'
Л. Инсинье
59'
Г. Игуаин
79'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Лацио
ГОЛ! 5:0!
М. Габбиадини
Пас отдал
Аллан
79'
Желтая карточка
К. Кулибали
77'
74'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
А. Матри
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Л. Инсинье
74'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Г. Игуаин
65'
Замена
Д. Лопес
️️️️
М. Гамшик
60'
ГОЛ! 4:0!
Г. Игуаин
59'
56'
Желтая карточка
Маурисио
ГОЛ! 3:0!
Л. Инсинье
47'
46'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
С. Лулич
46'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
С. Маури
ГОЛ! 2:0!
Аллан
Пас отдал
Л. Инсинье
35'
19'
Желтая карточка
С. Лулич
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
3
Кулибали
39
Альбиоль
4
Хюсай
25
Аллан
17
Гамшик
21
Жоржиньо
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
4-4-2
22
Маркетти
26
Раду
33
Маурисио
29
Худт
8
Баста
19
Лулич
16
Пароло
12
Онази
6
Маури
17
Кейта
21
Матри
17
Гамшик
5
Лопес
5
Лопес
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
10
Инсинье
9
Игуаин
11
Габбиадини
11
Габбиадини
9
Игуаин
19
Лулич
7
Андерсон
7
Андерсон
19
Лулич
6
Маури
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
6
Маури
21
Матри
20
Джорджевич
20
Джорджевич
21
Матри
Остались в запасе
Наполи
Лацио
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Остались в запасе
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Наполи - Лацио
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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