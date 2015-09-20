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Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 сентября 2015
Саутгемптон
20.09.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
13'
Г. Пелле
86'
Г. Пелле
34'
А. Марсьяль
50'
А. Марсьяль
68'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 2:3!
Г. Пелле
Пас отдал
С. Мане
86'
Желтая карточка
Ж. Фонте
78'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Уорд-Проус
76'
Желтая карточка
В. ван Дейк
73'
69'
Замена
П. МакНэйр
️️️️
М. Рохо
68'
ГОЛ! 1:3!
Х. Мата
60'
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
М. Кэррик
Замена
С. Дэвис
️️️️
О. Ромеу
56'
50'
ГОЛ! 1:2!
А. Марсьяль
Замена
К. Мартина
️️️️
М. Таргетт
46'
46'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
М. Дармиан
Травма
М. Таргетт
44'
34'
ГОЛ! 1:1!
А. Марсьяль
ГОЛ! 1:0!
Г. Пелле
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
4-3-2-1
1
Стекеленбург
23
Таргетт
4
ван Дейк
6
Фонте
4
Йошида
30
Уорд-Проус
2
Ваньяма
21
Ромеу
10
Тадич
10
Мане
9
Пелле
4-1-1-1-3
43
Де Хеа
36
Дармиан
5
Рохо
6
Смоллинг
17
Блинд
14
Шнейдерлен
16
Кэррик
64
Мата
9
Марсьяль
32
Руни
10
Депай
23
Таргетт
15
Мартина
15
Мартина
23
Таргетт
21
Ромеу
10
Дэвис
10
Дэвис
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
7
Лонг
7
Лонг
30
Уорд-Проус
5
Рохо
17
МакНэйр
17
МакНэйр
5
Рохо
16
Кэррик
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
16
Кэррик
36
Дармиан
25
Валенсия
25
Валенсия
36
Дармиан
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
1
Келвин Дэвис
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
16
Джей Родригес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
16
Джей Родригес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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