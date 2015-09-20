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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Ювентус
Дженоа - Ювентус: обзор матча 20 сентября 2015
Дженоа
20.09.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
37'
Э. Ламанна (АГ)
60'
П. Погба (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Ювентус
86'
Желтая карточка
С. Дзадза
83'
Замена
С. Дзадза
️️️️
М. Манджукич
76'
Замена
Эрнанес
️️️️
М. Лемина
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Д. Капель
64'
61'
Желтая карточка
М. Лемина
60'
Желтая карточка
П. Погба
60'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Погба
Замена
Г. Пандев
️️️️
Б. Джемаили
57'
Желтая карточка
Б. Джемаили
50'
Замена
Д. Фигейраш
️️️️
Д. Перотти
46'
Вторая желтая
А. Иццо
43'
37'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Ламанна
Желтая карточка
А. Иццо
26'
22'
Замена
Р. Перейра
️️️️
А. Мората
17'
Желтая карточка
П. Эвра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
25
Исса Сиссоко
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-5-1
16
Ламанна
93
Лаксальт
8
Бурдиссо
87
Де Майо
4
Иццо
17
Капель
10
Нтчам
21
Джемаили
8
Ринкон
25
Сиссоко
8
Перотти
4-1-3-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
14
Кьеллини
15
Барцальи
27
Эвра
99
Лемина
7
Куадрадо
8
Погба
27
Стураро
21
Мората
9
Манджукич
8
Перотти
90
Фигейраш
90
Фигейраш
8
Перотти
17
Капель
77
Тахцидис
77
Тахцидис
17
Капель
21
Джемаили
21
Пандев
21
Пандев
21
Джемаили
99
Лемина
10
Эрнанес
10
Эрнанес
99
Лемина
21
Мората
37
Перейра
37
Перейра
21
Мората
9
Манджукич
11
Дзадза
11
Дзадза
9
Манджукич
Остались в запасе
Дженоа
Ювентус
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Дженоа - Ювентус
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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