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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Рубин (мол)
Динамо (мол) - Рубин (мол): обзор матча 20 сентября 2015
Динамо (мол)
20.09.2015, воскресенье, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
0 : 1
Завершен
Рубин (мол)
68'
Ш. Бибилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
Н. Климов
90'
+1
Замена
Н. Климов
️️️️
Н. Майорский
78'
71'
Желтая карточка
А. Кузнецов
Замена
М. Ненахов
️️️️
А. Моргунов
70'
68'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Бибилов
61'
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
А. Джалилов
Замена
А. Терехов
️️️️
А. Антонов
60'
Замена
П. Фарафонов
️️️️
А. Алтунин
55'
46'
Замена
Н. Танков
️️️️
М. Девич
46'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Н. Ворона
46'
Замена
М. Лемос
️️️️
Р. Шейдаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
1
Антон Шунин
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
89
Николай Майорский
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
77
Михаил Могулкин
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
6
Максим Кузьмин
АП
9
Николай Обольский
ЦФ
Рубин (мол)
1
Анатолий Малашенко
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Динамо (мол)
84
Иван Зириков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
64
Александр Щегольков
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
67
Павел Фарафонов
ЦП
85
Никита Канавин
ЦП
66
Павел Лелюхин
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
22
Никита Киреев
ЦФ
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
8
Амир Гаврилов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
7
Никита Танков
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
4-3-2-1
1
Шунин
91
Степанов
89
Майорский
44
Калугин
5
Матвийчук
77
Могулкин
97
Алтунин
77
Антонов
6
Кузьмин
14
Моргунов
9
Обольский
3-2-1-1-3
1
Малашенко
30
Хабибуллин
83
Кузнецов
66
Жестоков
81
Сафеев
23
Ворона
6
Салахетдинов
10
Джалилов
32
Девич
7
Шейдаев
56
Арутюнян
97
Алтунин
67
Фарафонов
67
Фарафонов
97
Алтунин
89
Майорский
74
Климов
74
Климов
89
Майорский
14
Моргунов
24
Ненахов
24
Ненахов
14
Моргунов
77
Антонов
11
Терехов
11
Терехов
77
Антонов
32
Девич
7
Танков
7
Танков
32
Девич
7
Шейдаев
3
Лемос
3
Лемос
7
Шейдаев
23
Ворона
97
Ахметов
97
Ахметов
23
Ворона
10
Джалилов
21
Бибилов
21
Бибилов
10
Джалилов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Рубин (мол)
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
64
Александр Щегольков
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
22
Никита Киреев
ЦФ
85
Никита Канавин
ЦП
66
Павел Лелюхин
ЦП
84
Иван Зириков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
8
Амир Гаврилов
ЛЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
70
Евгений Щетинин
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
64
Александр Щегольков
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
22
Никита Киреев
ЦФ
85
Никита Канавин
ЦП
66
Павел Лелюхин
ЦП
84
Иван Зириков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
Остались в запасе
8
Амир Гаврилов
ЛЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
70
Евгений Щетинин
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Динамо (мол) - Рубин (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Наседин
(Железнодорожный)
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
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