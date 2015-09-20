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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - СКА-Хабаровск
Арсенал - СКА-Хабаровск: обзор матча 20 сентября 2015
Арсенал
20.09.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
90+4'
Г. Вуйович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - СКА-Хабаровск
Замена
А. Димидко
️️️️
А. Кутьин
90'
+5
Желтая карточка
Г. Вуйович
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
Г. Вуйович
90'
+4
90'
Замена
Д. Гатикоев
️️️️
Н. Безлихотнов
Желтая карточка
А. Хагуш
88'
Желтая карточка
Л. Тесак
84'
80'
Желтая карточка
В. Плетин
77'
Вторая желтая
Г. Ходжава
Замена
А. Дудолев
️️️️
К. Берхамов
75'
73'
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
65'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
С. Алексеев
61'
Замена
В. Плетин
️️️️
В. Сорокин
Замена
Г. Вуйович
️️️️
С. Маслов
60'
55'
Желтая карточка
Г. Ходжава
Желтая карточка
В. Стеклов
48'
Замена
П. Деобальд
️️️️
В. Федотов
46'
Желтая карточка
М. Кашчелан
38'
Желтая карточка
В. Федотов
37'
34'
Замена
Г. Ходжава
️️️️
А. Киреев
15'
Желтая карточка
В. Никифоров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
18
Артем Дудолев
ПП
18
Горан Вуйович
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
19
Василий Плетин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
7
Манвел Агаронян
ЦФ
23
Давид Гатикоев
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
4-1-3-2
16
Котов
8
Тесак
71
Денисов
23
Калешин
14
Хагуш
18
Кашчелан
20
Стеклов
19
Федотов
7
Берхамов
14
Маслов
48
Кутьин
3-3-1-1-1
99
Дюпин
88
Киреев
5
Микуцкис
3
Удалый
5
Купчин
18
Карасев
85
Попов
15
Сорокин
90
Безлихотнов
27
Алексеев
48
Кутьин
2
Димидко
2
Димидко
48
Кутьин
19
Федотов
57
Деобальд
57
Деобальд
19
Федотов
7
Берхамов
18
Дудолев
18
Дудолев
7
Берхамов
14
Маслов
18
Вуйович
18
Вуйович
14
Маслов
15
Сорокин
19
Плетин
19
Плетин
15
Сорокин
88
Киреев
28
Ходжава
28
Ходжава
88
Киреев
90
Безлихотнов
23
Гатикоев
23
Гатикоев
90
Безлихотнов
27
Алексеев
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
27
Алексеев
Остались в запасе
Арсенал
СКА-Хабаровск
22
Игорь Кот
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
7
Манвел Агаронян
ЦФ
1
Ренат Соколов
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
Остались в запасе
7
Манвел Агаронян
ЦФ
1
Ренат Соколов
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Виктор Булатов
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Арсенал - СКА-Хабаровск
6
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
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