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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетик
Вильярреал - Атлетик: обзор матча 20 сентября 2015
Вильярреал
20.09.2015, воскресенье, 19:15
Испания. Примера, 4 тур
3 : 1
Завершен
Атлетик
43'
Бруно (П)
67'
М. Гаспар
80'
Л. Баптистао
90+2'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетик
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
А. Адурис
Пас отдал
М. Сан Хосе
88'
Желтая карточка
О. де Маркос
ГОЛ! 3:0!
Л. Баптистао
Пас отдал
Адриан
80'
Замена
Д. Суарес
️️️️
М. Науэль
74'
68'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
М. Рико
ГОЛ! 2:0!
М. Гаспар
Пас отдал
Т. Пина
67'
64'
Желтая карточка
А. Адурис
62'
Замена
А. Адурис
️️️️
Х. Эрасо
62'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
К. Сола
Желтая карточка
Э. Байи
60'
Желтая карточка
М. Науэль
50'
49'
Желтая карточка
К. Гурпеги
Замена
Адриан
️️️️
Р. Сольдадо
46'
Желтая карточка
Л. Баптистао
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Бруно
43'
Желтая карточка
Бруно
24'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
С. Бакамбу
15'
11'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
21
Бруно
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
47
Агер Акетче
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ЦП
4
Денис Суарес
АП
20
Адриан
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-2-2-2
23
Ареоля
24
Коста
4
Руис
3
Байи
2
Гаспар
21
Бруно
17
Пина
77
Науэль
70
Кастильехо
94
Бакамбу
9
Сольдадо
4-3-1-2
1
Ирайсос
18
де Маркос
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
18
Баленсиага
14
Эрасо
18
Гурпеги
17
Рико
47
Акетче
9
Сола
9
Мерино
77
Науэль
4
Суарес
4
Суарес
77
Науэль
9
Сольдадо
20
Адриан
20
Адриан
9
Сольдадо
94
Бакамбу
12
Баптистао
12
Баптистао
94
Бакамбу
17
Рико
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
17
Рико
9
Сола
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Сола
14
Эрасо
20
Адурис
20
Адурис
14
Эрасо
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетик
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Вильярреал - Атлетик
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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