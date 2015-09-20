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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Карпи - Фиорентина
Карпи - Фиорентина: обзор матча 20 сентября 2015
Карпи
20.09.2015, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 1
Завершен
Фиорентина
35'
Х. Бабакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпи - Фиорентина
76'
Замена
Х. Верду
️️️️
Ф. Бернардески
Замена
А. Лаццари
️️️️
Г. Летизия
76'
Замена
Д. Мбакогу
️️️️
Ридер
71'
69'
Желтая карточка
М. Суарес
68'
Желтая карточка
Ч. Тэтэрушану
63'
Желтая карточка
М. Алонсо
58'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Росси
Замена
А. Ди Гаудио
️️️️
И. Кофи
57'
Желтая карточка
И. Кофи
47'
46'
Замена
М. Алонсо
️️️️
М. Паскуаль
Желтая карточка
М. Феделе
44'
41'
Желтая карточка
М. Паскуаль
35'
ГОЛ! 0:1!
Х. Бабакар
Желтая карточка
Л. Лолло
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпи
22
Франческо Бенусси
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Лоренцо Лолло
ЦП
69
Маттео Феделе
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Ридер
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
25
Гаспар Иньигес
ЦП
13
Федерико Хино
ЦП
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
3-2-3-2
22
Бенусси
6
Романьоли
18
Бубнич
3
Летизия
11
Силва
5
Дзаккардо
20
Лолло
69
Феделе
5
Кофи
22
Боррьелло
10
Ридер
3-2-1-1-2
16
Тэтэрушану
4
Суарес
4
Томович
2
Гонсало
14
Ронкалья
21
Паскуаль
6
Валеро
10
Бернардески
25
Росси
15
Бабакар
5
Кофи
23
Ди Гаудио
23
Ди Гаудио
5
Кофи
3
Летизия
10
Лаццари
10
Лаццари
3
Летизия
10
Ридер
10
Мбакогу
10
Мбакогу
10
Ридер
21
Паскуаль
3
Алонсо
3
Алонсо
21
Паскуаль
10
Бернардески
25
Верду
25
Верду
10
Бернардески
25
Росси
9
Калинич
9
Калинич
25
Росси
Остались в запасе
Карпи
Фиорентина
25
Гаспар Иньигес
ЦП
13
Федерико Хино
ЦП
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
9
Анте Ребич
ЛВ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
25
Гаспар Иньигес
ЦП
13
Федерико Хино
ЦП
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Карпи - Фиорентина
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Сандро Кабасси
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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