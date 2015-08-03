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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Тамбов - Энергомаш
Тамбов - Энергомаш: обзор матча 03 августа 2015
Тамбов
03.08.2015, понедельник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
1 : 0
Завершен
Энергомаш
35'
Р. Григорян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Энергомаш
Замена
А. Часовских
️️️️
Н. Андреев
90'
Замена
А. Архипов
️️️️
С. Гаранжа
87'
84'
Замена
А. Аршинов
️️️️
С. Тонких
Замена
А. Зяблов
️️️️
О. Чернышов
83'
73'
Замена
Д. Дегтев
️️️️
О. Калугин
Замена
В. Свистунов
️️️️
С. Коротков
73'
Замена
И. Спицын
️️️️
Р. Григорян
61'
58'
Желтая карточка
С. Кудрин
55'
Замена
В. Сергеев
️️️️
Д. Бурмистров
49'
Замена
В. Фасхутдинов
️️️️
Д. Самойлов
45'
Желтая карточка
С. Тонких
Желтая карточка
С. Васильев
45'
38'
Желтая карточка
А. Самсонов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Григорян
35'
34'
Желтая карточка
Б. Бабинский
Желтая карточка
Д. Поярков
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
31
Сергей Васильев
ЦП
97
Сергей Гаранжа
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
7
Олег Чернышов
ПВ
Энергомаш
1
Андрей Рыжиков
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
6
Богдан Бабинский
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
21
Денис Белобаев
ОП
27
Олег Калугин
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
26
Сергей Кудрин
ЦП
7
Сергей Тонких
ЦП
76
Александр Агеев
АП
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
37
Александр Зяблов
ЦП
18
Илья Спицын
ЦП
68
Виктор Свистунов
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
15
Андрей Часовских
ЦФ
Энергомаш
16
Артем Цыгулев
ВР
91
Александр Аршинов
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
19
Александр Штыпула
ЦП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
22
Денис Дегтев
ЦФ
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
4-5-1
1
Гавиловский
20
Коротков
19
Михалев
81
Зимулька
22
Рыбин
31
Васильев
97
Гаранжа
28
Григорян
25
Поярков
21
Андреев
7
Чернышов
3-1-4-1-1
1
Рыжиков
6
Бабинский
2
Колесников
44
Самсонов
21
Белобаев
15
Самойлов
26
Кудрин
7
Тонких
27
Калугин
76
Агеев
10
Бурмистров
7
Чернышов
37
Зяблов
37
Зяблов
7
Чернышов
20
Коротков
68
Свистунов
68
Свистунов
20
Коротков
97
Гаранжа
9
Архипов
9
Архипов
97
Гаранжа
21
Андреев
15
Часовских
15
Часовских
21
Андреев
28
Григорян
18
Спицын
18
Спицын
28
Григорян
10
Бурмистров
14
Сергеев
14
Сергеев
10
Бурмистров
27
Калугин
22
Дегтев
22
Дегтев
27
Калугин
15
Самойлов
88
Фасхутдинов
88
Фасхутдинов
15
Самойлов
7
Тонких
91
Аршинов
91
Аршинов
7
Тонких
Остались в запасе
Тамбов
Энергомаш
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
16
Артем Цыгулев
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
19
Александр Штыпула
ЦП
Остались в запасе
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
Остались в запасе
16
Артем Цыгулев
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
19
Александр Штыпула
ЦП
Статистика матча Тамбов - Энергомаш
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Информация о матче
Главный судья:
Максим Наседин
(Железнодорожный)
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Тамбов
Энергомаш
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2022.05.28 11:53
Бывшему гендиректору «Тамбова» вынесли приговор за хищение у клуба более 700 тысяч рублей
2024.10.25 11:32
3
Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»
2022.08.25 20:49
В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
2022.06.09 01:18
3
Чичерин: «Тамбов» должен мне около 6 миллионов рублей. Но эти деньги я никогда не увижу»
2022.05.31 22:52
1
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2022.05.28 11:53
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2016.09.21 21:38
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