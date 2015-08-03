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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Рубин
Спартак - Рубин: обзор матча 03 августа 2015
Спартак
03.08.2015, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
59'
Ю. Мовсисян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Рубин
85'
Вторая желтая
О. Кузьмин
80'
Желтая карточка
О. Кузьмин
Замена
Ромуло
️️️️
И. Попов
75'
74'
Желтая карточка
Благо
Замена
В. Гранат
️️️️
Ю. Мовсисян
65'
64'
Замена
И. Портнягин
️️️️
Д. Билялетдинов
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
З. Луиш
59'
Замена
З. Луиш
️️️️
Джано
54'
40'
Желтая карточка
Г. Котуньо
Желтая карточка
Р. Широков
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Джано
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
15
Роман Широков
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
40
Благо
ЛЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
88
Руслан Камболов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Карлос Эдуардо
АП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
27
Ромуло
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-1-3-1-1
32
Ребров
23
Комбаров
35
Таски
16
Боккетти
9
Комбаров
15
Широков
7
Джано
71
Попов
88
Глушаков
10
Промес
14
Мовсисян
4-4-1-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
21
Котуньо
3
Лемос
40
Благо
14
Билялетдинов
88
Камболов
21
Оздоев
61
Карадениз
22
Эдуардо
99
Канунников
14
Мовсисян
13
Гранат
13
Гранат
14
Мовсисян
71
Попов
27
Ромуло
27
Ромуло
71
Попов
7
Джано
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
7
Джано
14
Билялетдинов
97
Портнягин
97
Портнягин
14
Билялетдинов
Остались в запасе
Спартак
Рубин
1
Антон Митрюшкин
ВР
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Спартак - Рубин
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Лебедев Алексей (Санкт-Петербург)
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Еськов Алексей (Москва)
Делегат:
Разинский Александр (Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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