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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Зенит-2
Оренбург - Зенит-2: обзор матча 03 августа 2015
Оренбург
03.08.2015, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 0
Завершен
Зенит-2
55'
М. Шогенов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Зенит-2
Желтая карточка
А. Кобялко
90'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
В. Парняков
90'
Желтая карточка
А. Малых
89'
Желтая карточка
Д. Андреев
78'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
С. Бреев
76'
74'
Замена
П. Долгов
️️️️
К. Лобов
Замена
Д. Кабутов
️️️️
И. Маркелов
74'
67'
Замена
А. Попов
️️️️
П. Киреенко
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Делькин
67'
63'
Замена
М. Палиенко
️️️️
А. Вяткин
ГОЛ! 1:0!
М. Шогенов
55'
46'
Замена
А. Иванов
️️️️
К. Троянов
41'
Желтая карточка
И. Зуев
20'
Желтая карточка
Д. Ткачук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Зенит-2
55
Константин Лобов
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Зенит-2
22
Андрей Иванов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Артем Попов
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
3-3-2-1-1
98
Абакумов
10
Парняков
15
Андреев
58
Ойеволе
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
8
Шогенов
23
Бреев
88
Маркелов
90
Делькин
3-1-4-2-1
55
Вяткин
58
Зуев
55
Лобов
79
Троянов
88
Богаев
5
Зинков
94
Евсеев
18
Зырянов
13
Киреенко
31
Ткачук
13
Обухов
88
Маркелов
70
Кабутов
70
Кабутов
88
Маркелов
23
Бреев
84
Воробьев
84
Воробьев
23
Бреев
90
Делькин
22
Кобялко
22
Кобялко
90
Делькин
10
Парняков
14
Аппаев
14
Аппаев
10
Парняков
79
Троянов
22
Иванов
22
Иванов
79
Троянов
55
Вяткин
99
Палиенко
99
Палиенко
55
Вяткин
13
Киреенко
18
Попов
18
Попов
13
Киреенко
55
Лобов
91
Долгов
91
Долгов
55
Лобов
Остались в запасе
Оренбург
Зенит-2
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Оренбург - Зенит-2
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Газовик
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