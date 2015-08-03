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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Волга
Сокол - Волга: обзор матча 03 августа 2015
Сокол
03.08.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
2 : 0
Завершен
Волга
41'
А. Дегтярев
82'
А. Горбатюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Волга
Замена
А. Перченок
️️️️
В. Романенко
86'
Желтая карточка
М. Трусевич
84'
ГОЛ! 2:0!
А. Горбатюк
82'
Замена
М. Андреев
️️️️
А. Дегтярев
80'
65'
Замена
А. Прошин
️️️️
А. Буйволов
Замена
С. Шевчук
️️️️
М. Бурченко
64'
Замена
А. Радченко
️️️️
А. Коротаев
58'
56'
Желтая карточка
А. Буйволов
Желтая карточка
Р. Сабитов
46'
46'
Замена
Д. Маляка
️️️️
Э. Суханов
46'
Замена
И. Петров
️️️️
И. Лукьянов
46'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
И. Кухарчук
ГОЛ! 1:0!
А. Дегтярев
41'
Желтая карточка
А. Молодцов
38'
35'
Желтая карточка
Э. Суханов
30'
Желтая карточка
Н. Замалиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
13
Наиль Замалиев
ЦП
31
Леандро
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
2
Александр Серасхов
ПЗ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
77
Максим Андреев
АП
7
Александр Перченок
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
4-3-1-2
31
Пчелинцев
20
Столяренко
29
Горбатюк
14
Лозенков
27
Молодцов
30
Трусевич
8
Бурченко
34
Сабитов
77
Романенко
24
Коротаев
11
Дегтярев
4-1-2-1-2
25
Нигматуллин
6
Полянин
25
Буйволов
3
Пасько
19
Гарбуз
18
Суханов
31
Леандро
13
Замалиев
44
Кухарчук
9
Лукьянов
11
Саркисов
77
Романенко
7
Перченок
7
Перченок
77
Романенко
11
Дегтярев
77
Андреев
77
Андреев
11
Дегтярев
8
Бурченко
70
Шевчук
70
Шевчук
8
Бурченко
24
Коротаев
27
Радченко
27
Радченко
24
Коротаев
25
Буйволов
77
Прошин
77
Прошин
25
Буйволов
18
Суханов
15
Маляка
15
Маляка
18
Суханов
9
Лукьянов
10
Петров
10
Петров
9
Лукьянов
44
Кухарчук
87
Саталкин
87
Саталкин
44
Кухарчук
Остались в запасе
Сокол
Волга
6
Дмитрий Борисов
ЦП
2
Александр Серасхов
ПЗ
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
7
Кирилл Маляров
ПЗ
1
Денис Вавилин
ВР
7
Артур Миносян
ЛП
Остались в запасе
6
Дмитрий Борисов
ЦП
2
Александр Серасхов
ПЗ
16
Артем Федоров
ВР
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
1
Денис Вавилин
ВР
7
Артур Миносян
ЛП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Сокол - Волга
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Локомотив
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