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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Нефтехимик - Челябинск
Нефтехимик - Челябинск: обзор матча 03 августа 2015
Нефтехимик
03.08.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
1 : 2
Завершен
Челябинск
82'
С. Морозов
38'
Д. Урывков
39'
В. Стешин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Челябинск
90'
+1
Желтая карточка
В. Иванов
90'
Замена
Н. Печенкин
️️️️
К. Холодов
89'
Желтая карточка
Д. Быстров
Желтая карточка
А. Секретов
89'
88'
Замена
И. Малышев
️️️️
Д. Урывков
85'
Замена
А. Брызгалов
️️️️
М. Быстров
ГОЛ! 1:2!
С. Морозов
82'
79'
Замена
Д. Быстров
️️️️
Н. Зырянов
76'
Желтая карточка
С. Глазков
75'
Замена
Д. Чурилин
️️️️
В. Стешин
Желтая карточка
И. Лаврентьев
66'
Замена
А. Субботин
️️️️
А. Малеев
60'
Замена
А. Кузьмичев
️️️️
Л. Решетников
57'
Замена
И. Лаврентьев
️️️️
Е. Духнов
55'
Желтая карточка
Е. Духнов
41'
39'
ГОЛ! 0:2!
В. Стешин
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Урывков
37'
Желтая карточка
М. Быстров
Желтая карточка
В. Ярославцев
30'
Желтая карточка
С. Голяткин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
23
Леонид Решетников
ЦП
28
Евгений Духнов
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
3
Сергей Голяткин
АП
5
Роман Салимов
ПВ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Челябинск
16
Сергей Глазков
ВР
33
Валерий Федосюк
ЦЗ
25
Артем Гафнер
ЦЗ
14
Вадим Сергиенко
ЦЗ
65
Владимир Иванов
ЦЗ
15
Александр Леоненков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
17
Вячеслав Стешин
ЦП
8
Кирилл Холодов
ЦП
9
Никита Зырянов
ЦФ
22
Денис Урывков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Лазарев
Нефтехимик
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Ярослав Волков
ЦЗ
8
Артем Кузьмичев
ЦП
89
Ефим Шанин
ЦП
21
Руслан Шония
ЦФ
5
Игорь Лаврентьев
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
97
Владислав Дубровский
ОП
21
Дмитрий Чурилин
ЦП
20
Алексей Брызгалов
ЦП
24
Дмитрий Быстров
ЦФ
13
Илья Малышев
ЦФ
3-3-3-1
1
Самохвалов
13
Почивалин
15
Ярославцев
2
Морозов
10
Секретов
28
Духнов
23
Решетников
8
Малеев
3
Голяткин
5
Салимов
90
Домшинский
3-2-2-2
16
Глазков
65
Иванов
15
Леоненков
4
Быстров
25
Гафнер
14
Сергиенко
17
Стешин
8
Холодов
22
Урывков
9
Зырянов
23
Решетников
8
Кузьмичев
8
Кузьмичев
23
Решетников
28
Духнов
5
Лаврентьев
5
Лаврентьев
28
Духнов
8
Малеев
9
Субботин
9
Субботин
8
Малеев
9
Зырянов
24
Быстров
24
Быстров
9
Зырянов
17
Стешин
21
Чурилин
21
Чурилин
17
Стешин
22
Урывков
13
Малышев
13
Малышев
22
Урывков
4
Быстров
20
Брызгалов
20
Брызгалов
4
Быстров
8
Холодов
6
Печенкин
6
Печенкин
8
Холодов
Остались в запасе
Нефтехимик
Челябинск
89
Ефим Шанин
ЦП
4
Ярослав Волков
ЦЗ
25
Ростислав Солдатенко
ВР
21
Руслан Шония
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
97
Владислав Дубровский
ОП
72
Олег Новиков
ВР
Главный тренер
Игорь Лазарев
Остались в запасе
89
Ефим Шанин
ЦП
4
Ярослав Волков
ЦЗ
25
Ростислав Солдатенко
ВР
21
Руслан Шония
ЦФ
Остались в запасе
97
Владислав Дубровский
ОП
72
Олег Новиков
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Главный тренер
Игорь Лазарев
Статистика матча Нефтехимик - Челябинск
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
- : -
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак К
1 : 0
13.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Худорожков
(Пермь)
Стадион:
Нефтехимик
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