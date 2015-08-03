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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Факел
Волгарь - Факел: обзор матча 03 августа 2015
Волгарь
03.08.2015, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
2 : 1
Завершен
Факел
33'
А. Сутормин
67'
А. Алхазов
56'
М. Бирюков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Факел
90'
Замена
В. Шахов
️️️️
Д. Тихий
Замена
Е. Стешин
️️️️
М. Яковлев
89'
Желтая карточка
Д. Иванов
84'
84'
Замена
А. Мурнин
️️️️
М. Багаев
77'
Замена
В. Свежов
️️️️
Д. Гриднев
Замена
И. Лукьяновс
️️️️
А. Болонин
72'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
А. Алхазов
69'
ГОЛ! 2:1!
А. Алхазов
67'
65'
Замена
Н. Жиляев
️️️️
О. Самсонов
Замена
О. Алейник
️️️️
Р. Газзаев
64'
Желтая карточка
А. Кренделев
58'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Бирюков
Желтая карточка
А. Байрыев
55'
52'
Желтая карточка
Р. Абазов
43'
Желтая карточка
Д. Тихий
ГОЛ! 1:0!
А. Сутормин
33'
Желтая карточка
А. Болонин
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
56
Даниил Гриднев
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
36
Олег Самсонов
ПП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
Факел
1
Антон Амельченко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
25
Алексей Турик
ЛП
27
Андрей Мурнин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
3-2-3-1-1
71
Бучнев
11
Сутормин
13
Иванов
28
Байрыев
32
Терехов
7
Зураев
10
Газзаев
9
Яковлев
33
Кренделев
11
Болонин
13
Алхазов
4-1-3-2
1
Саутин
57
Абазов
23
Могилевский
15
Тихий
71
Багаев
66
Дутов
36
Самсонов
56
Гриднев
10
Рылов
91
Заболотный
17
Бирюков
13
Алхазов
9
Веркашанский
9
Веркашанский
13
Алхазов
9
Яковлев
76
Стешин
76
Стешин
9
Яковлев
10
Газзаев
34
Алейник
34
Алейник
10
Газзаев
11
Болонин
10
Лукьяновс
10
Лукьяновс
11
Болонин
15
Тихий
29
Шахов
29
Шахов
15
Тихий
36
Самсонов
9
Жиляев
9
Жиляев
36
Самсонов
71
Багаев
27
Мурнин
27
Мурнин
71
Багаев
56
Гриднев
6
Свежов
6
Свежов
56
Гриднев
Остались в запасе
Волгарь
Факел
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
4
Александр Елисеев
ЦП
1
Антон Амельченко
ВР
25
Алексей Турик
ЛП
7
Артем Бекетов
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
4
Александр Елисеев
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
25
Алексей Турик
ЛП
7
Артем Бекетов
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Волгарь - Факел
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
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0 : 1
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2 : 0
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24.10.2026
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1 : 1
18.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
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Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Центральный
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