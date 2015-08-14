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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Гамбург
Бавария - Гамбург: обзор матча 14 августа 2015
Бавария
14.08.2015, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
5 : 0
Завершен
Гамбург
27'
М. Бенатиа
53'
Р. Левандовски
69'
Т. Мюллер
73'
Т. Мюллер
87'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Гамбург
ГОЛ! 5:0!
Д. Коста
Пас отдал
Рафинья
87'
ГОЛ! 4:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Р. Левандовски
73'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Ф. Лам
72'
69'
Замена
П. Ласогга
️️️️
С. Шипплок
69'
Замена
М. Диас
️️️️
И. Иличевич
ГОЛ! 3:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Д. Коста
69'
Замена
М. Гетце
️️️️
А. Роббен
65'
61'
Замена
И. Олич
️️️️
А. Экдаль
Замена
Рафинья
️️️️
Х. Алонсо
56'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
53'
35'
Желтая карточка
Э. Спахич
ГОЛ! 1:0!
М. Бенатиа
Пас отдал
Х. Алонсо
27'
25'
Желтая карточка
Д. Дикмайер
Желтая карточка
Д. Боатенг
18'
Желтая карточка
Х. Алонсо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Гамбург
30
Андреас Хирцель
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
4-3-1-2
1
Нойер
5
Алаба
4
Бенатиа
17
Боатенг
21
Лам
3
Алонсо
23
Видаль
10
Роббен
11
Коста
9
Левандовски
13
Мюллер
3-2-3-2
15
Адлер
4
Спахич
5
Джуру
22
Озтрзолек
21
Юнг
2
Дикмайер
8
Экдаль
90
Холтби
16
Иличевич
22
Шипплок
11
Грегоритч
3
Алонсо
13
Рафинья
13
Рафинья
3
Алонсо
21
Лам
6
Алькантара
6
Алькантара
21
Лам
10
Роббен
27
Гетце
27
Гетце
10
Роббен
16
Иличевич
21
Диас
21
Диас
16
Иличевич
22
Шипплок
10
Ласогга
10
Ласогга
22
Шипплок
8
Экдаль
40
Олич
40
Олич
8
Экдаль
Остались в запасе
Бавария
Гамбург
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
30
Андреас Хирцель
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Остались в запасе
30
Андреас Хирцель
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Бавария - Гамбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Альянц Арена
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