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РПЛ 2026/2027
Спартак - ЦСКА
Спартак - ЦСКА: обзор матча 14 августа 2015
Спартак
14.08.2015, пятница, 21:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
36'
Д. Комбаров (П)
31'
С. Игнашевич
35'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - ЦСКА
90'
+3
Желтая карточка
И. Акинфеев
90'
+3
Замена
Г. Миланов
️️️️
Р. Еременко
90'
Замена
А. Березуцкий
️️️️
З. Тошич
Желтая карточка
С. Боккетти
87'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
В. Гранат
83'
Желтая карточка
З. Луиш
75'
74'
Желтая карточка
А. Дзагоев
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
Ю. Мовсисян
72'
Замена
З. Луиш
️️️️
К. Комбаров
57'
54'
Замена
С. Думбия
️️️️
Б. Натхо
48'
Желтая карточка
С. Игнашевич
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Комбаров
36'
35'
ГОЛ! 0:2!
А. Муса
31'
ГОЛ! 0:1!
С. Игнашевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
35
Сердар Таски
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
15
Роман Широков
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
27
Ромуло
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
4-1-3-1-1
32
Ребров
23
Комбаров
13
Гранат
16
Боккетти
9
Комбаров
15
Широков
35
Таски
71
Попов
88
Глушаков
10
Промес
14
Мовсисян
4-1-4-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
19
Вернблум
18
Тошич
10
Натхо
66
Дзагоев
26
Еременко
7
Муса
14
Мовсисян
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
14
Мовсисян
9
Комбаров
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
9
Комбаров
13
Гранат
88
Давыдов
88
Давыдов
13
Гранат
18
Тошич
6
Березуцкий
6
Березуцкий
18
Тошич
26
Еременко
17
Миланов
17
Миланов
26
Еременко
10
Натхо
22
Думбия
22
Думбия
10
Натхо
Остались в запасе
Спартак
ЦСКА
1
Антон Митрюшкин
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
27
Ромуло
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
10
Карлос Страндберг
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
27
Ромуло
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Спартак - ЦСКА
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
1 канал, Наш Футбол
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