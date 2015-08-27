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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Панатинаикос - Габала
Панатинаикос - Габала: обзор матча 27 августа 2015
Панатинаикос
27.08.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Габала
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Панатинаикос - Габала
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0
0
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0
0
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
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Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шафа
- : -
21.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Сумгаит
4 : 1
10.10.2026
Габала
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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