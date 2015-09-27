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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетик
Реал Сосьедад - Атлетик: обзор матча 27 сентября 2015
Реал Сосьедад
27.09.2015, воскресенье, 21:30
Испания. Примера, 6 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетик
90'
+1
Замена
И. Леке
️️️️
М. Сусаета
Замена
Жонатас
️️️️
И. Агиррече
87'
82'
Желтая карточка
Х. Этчейта
81'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Б. Эчебаррия
75'
Желтая карточка
И. Уильямс
Замена
Брума
️️️️
Д. Зурутуса
73'
Замена
Х. Прието
️️️️
С. Каналес
73'
72'
Замена
И. Уильямс
️️️️
С. Мерино
Желтая карточка
И. Мартинес
70'
68'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Р. Пардо
52'
37'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
А. Ильярраменди
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
26
Мартинес
6
Элустондо
13
Рейес
3
де ла Белья
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
14
Пардо
20
Каналес
10
Вела
9
Агиррече
3-2-2-3
1
Ирайсос
3
Этчейта
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
18
де Маркос
18
Баленсиага
7
Эчебаррия
14
Сусаета
14
Гарсия
9
Мерино
20
Адурис
17
Зурутуса
77
Брума
77
Брума
17
Зурутуса
20
Каналес
10
Прието
10
Прието
20
Каналес
9
Агиррече
9
Жонатас
9
Жонатас
9
Агиррече
14
Сусаета
15
Леке
15
Леке
14
Сусаета
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
8
Итурраспе
7
Эчебаррия
9
Мерино
9
Уильямс
9
Уильямс
9
Мерино
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетик
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Яго Эррерин
ВР
14
Хави Эрасо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
14
Хави Эрасо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетик
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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