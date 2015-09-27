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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Бетис
Спортинг - Бетис: обзор матча 27 сентября 2015
Спортинг
27.09.2015, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 2
Завершен
Бетис
17'
К. Кастро
46'
Хоакин
57'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Бетис
Желтая карточка
Н. Касес
90'
87'
Замена
Х. Торрес
️️️️
А. Сехудо
Замена
П. Перес
️️️️
Х. Мере
81'
78'
Замена
Х. Молина
️️️️
Хоакин
Замена
Х. Муньис
️️️️
Х. Родригес
76'
70'
Замена
Петрос
️️️️
Д. Себальос
69'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
И. Лопес Бланко
62'
57'
ГОЛ! 1:2!
Р. Кастро
46'
ГОЛ! 1:1!
Хоакин
Пас отдал
Р. Кастро
ГОЛ! 1:0!
К. Кастро
Пас отдал
А. Халилович
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
29
Хулио Родригес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Алекс Менендес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Ален Халилович
АП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
3
Франсиско Варела
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Спортинг
26
Деннис Диас
ВР
8
Омар Маскарель
ОП
19
Карлос Кармона
ОП
6
Альберто Гуитиан
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
6
Петрос
ОП
25
Хавьер Торрес
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Гарсия
22
Мере
23
Эрнандес
3
Менендес
11
Лора
29
Родригес
6
Альварес
10
Касес
18
Лопес Бланко
10
Халилович
16
Кастро
4-3-2-1
1
Адан
12
Пиччини
18
Гонсалес
3
Варела
16
Вестерманн
16
Сехудо
25
Себальос
21
Н'Диайе
17
Хоакин
20
Портильо
24
Кастро
29
Родригес
10
Муньис
10
Муньис
29
Родригес
22
Мере
10
Перес
10
Перес
22
Мере
18
Лопес Бланко
10
Герреро
10
Герреро
18
Лопес Бланко
25
Себальос
6
Петрос
6
Петрос
25
Себальос
16
Сехудо
25
Торрес
25
Торрес
16
Сехудо
17
Хоакин
19
Молина
19
Молина
17
Хоакин
Остались в запасе
Спортинг
Бетис
6
Альберто Гуитиан
ЦП
8
Омар Маскарель
ОП
26
Деннис Диас
ВР
19
Карлос Кармона
ОП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
1
Даниэль Хименес
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
6
Альберто Гуитиан
ЦП
8
Омар Маскарель
ОП
26
Деннис Диас
ВР
19
Карлос Кармона
ОП
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Спортинг - Бетис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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