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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Кьево
Сассуоло - Кьево: обзор матча 27 сентября 2015
Сассуоло
27.09.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Кьево
3'
Г. Дефрель
24'
А. Палоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Кьево
83'
Замена
Д. Пинци
️️️️
Л. Кастро
Замена
М. Политано
️️️️
Д. Берарди
82'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
А. Флоро Флорес
71'
65'
Замена
В. Бирса
️️️️
С. Пепе
Желтая карточка
Д. Берарди
64'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
56'
Замена
Л. Ариаудо
️️️️
П. Каннаваро
46'
43'
Желтая карточка
П. Хетемай
31'
Замена
Б. Цесар
️️️️
Д. Дайнелли
24'
ГОЛ! 1:1!
А. Палоски
Пас отдал
С. Пепе
Желтая карточка
Ф. Пелузо
12'
ГОЛ! 1:0!
Г. Дефрель
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Карим Лариби
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
4-3-1-2
47
Консильи
13
Пелузо
28
Каннаваро
20
Терранова
24
Врсалько
6
Миссироли
4
Маньянелли
32
Дункан
94
Берарди
92
Дефрель
9
Флоро Флорес
4-1-3-2
1
Биццарри
5
Гамберини
18
Гобби
3
Дайнелли
29
Каччиаторе
69
Ригони
19
Кастро
56
Хетемай
3
Пепе
69
Меджиорини
9
Палоски
28
Каннаваро
15
Ариаудо
15
Ариаудо
28
Каннаваро
9
Флоро Флорес
11
Сансоне
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
94
Берарди
21
Политано
21
Политано
94
Берарди
3
Дайнелли
12
Цесар
12
Цесар
3
Дайнелли
3
Пепе
23
Бирса
23
Бирса
3
Пепе
19
Кастро
3
Пинци
3
Пинци
19
Кастро
Остались в запасе
Сассуоло
Кьево
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
16
Иван Радованович
ОП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Сассуоло - Кьево
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Альберто Бралья
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