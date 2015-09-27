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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Удинезе
Болонья - Удинезе: обзор матча 27 сентября 2015
Болонья
27.09.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 2
Завершен
Удинезе
31'
А. Мунье
61'
Э. Агьеманг-Баду
85'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Удинезе
88'
Желтая карточка
Д. Паскуале
85'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сапата
79'
Замена
Д. Паскуале
️️️️
А. Аднан
Замена
М. Манкозу
️️️️
М. Дестро
75'
Замена
С. Таидер
️️️️
Л. Риццо
74'
66'
Желтая карточка
Ф. Лоди
61'
ГОЛ! 1:1!
Э. Агьеманг-Баду
59'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
С. Теро
Желтая карточка
А. Масина
57'
Желтая карточка
А. Диавара
50'
46'
Замена
Ф. Лоди
️️️️
М. Итурра
45'
Желтая карточка
А. Аднан
Желтая карточка
М. Дестро
41'
Желтая карточка
А. Мунье
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Мунье
Пас отдал
Л. Риццо
31'
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
Э. Джаккерини
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
5
Эрик Пульгар
ОП
14
Лука Риццо
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Удинезе
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
4-2-3-1
83
Миранте
25
Масина
6
Оиконому
13
Россеттини
25
Феррари
24
Диавара
5
Пульгар
14
Риццо
40
Мунье
15
Джаккерини
21
Дестро
4-4-2
1
Карнезис
4
Пирис
5
Данило
13
Ваге
6
Аднан
77
Маркиньо
88
Эденилсон
16
Итурра
7
Агьеманг-Баду
77
Теро
91
Сапата
14
Риццо
8
Таидер
8
Таидер
14
Риццо
21
Дестро
25
Манкозу
25
Манкозу
21
Дестро
15
Джаккерини
20
Бриенца
20
Бриенца
15
Джаккерини
6
Аднан
26
Паскуале
26
Паскуале
6
Аднан
16
Итурра
10
Лоди
10
Лоди
16
Итурра
77
Теро
10
Ди Натале
10
Ди Натале
77
Теро
Остались в запасе
Болонья
Удинезе
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Болонья - Удинезе
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Ренато ДальАра
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