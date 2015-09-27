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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лорьян
Монпелье - Лорьян: обзор матча 27 сентября 2015
Монпелье
27.09.2015, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 8 тур
2 : 1
Завершен
Лорьян
6'
Р. Бенсебаини
57'
Ж. Мартен
48'
Р. Абдулла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Лорьян
90'
+3
Красная карточка
Р. Абдулла
86'
Желтая карточка
В. Ле Гофф
79'
Замена
П. Пайе
️️️️
Л. Гассама
Замена
Ж. Марво
️️️️
К. Берижо
79'
74'
Замена
М. Фофана
️️️️
Р. Филиппото
64'
Замена
Я. Жуффре
️️️️
М. Бартельмэ
61'
Желтая карточка
Р. Абдулла
Замена
П. Ласн
️️️️
Р. Будебуз
59'
Желтая карточка
Ж. Мартен
58'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Мартен
Пас отдал
Д. Руссийон
57'
49'
Желтая карточка
Р. Филиппото
48'
ГОЛ! 1:1!
Р. Абдулла
Пас отдал
М. Бартельмэ
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
47'
Замена
К. Берижо
️️️️
М. Ятабаре
46'
39'
Желтая карточка
Л. Коне
30'
Желтая карточка
Л. Гассама
ГОЛ! 1:0!
Р. Бенсебаини
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
24
Раффидин Абдулла
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Монпелье
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
16
Димитри Берто
ВР
6
Жорис Марво
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
11
Хеан Деса
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
2
Папе Пайе
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
8
Ян Жуффре
ЦП
10
Марвин Гакпа
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Пьонье
44
Реми
4
Хилтон
3
Конгре
5
Бенсебаини
21
Руссийон
8
Мартен
6
Дабо
10
Будебуз
9
Ятабаре
19
Камара
4-1-1-2-2
23
Леком
6
Лаутоа
89
Гассама
5
Коне
25
Ле Гофф
24
Абдулла
22
Ндонг
12
Муканджо
12
Филиппото
20
Уорис
28
Бартельмэ
10
Будебуз
6
Ласн
6
Ласн
10
Будебуз
Берижо
6
Марво
6
Марво
Берижо
9
Ятабаре
9
Берижо
9
Берижо
9
Ятабаре
89
Гассама
2
Пайе
2
Пайе
89
Гассама
12
Филиппото
7
Фофана
7
Фофана
12
Филиппото
28
Бартельмэ
8
Жуффре
8
Жуффре
28
Бартельмэ
Остались в запасе
Монпелье
Лорьян
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
16
Димитри Берто
ВР
6
Эйе Скири
ОП
11
Хеан Деса
ЦП
30
Флоран Шажно
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Остались в запасе
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
16
Димитри Берто
ВР
6
Эйе Скири
ОП
11
Хеан Деса
ЦП
Остались в запасе
30
Флоран Шажно
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Статистика матча Монпелье - Лорьян
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Жошем
Помощники судьи:
Микаэль Аннонье
Седрик Моро
Резервный судья:
Карим Абед
Стадион:
Стад де ля Моссон
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