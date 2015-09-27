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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ницца
Сент-Этьен - Ницца: обзор матча 27 сентября 2015
Сент-Этьен
27.09.2015, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 4
Завершен
Ницца
19'
Л. Перрен
5'
В. Косьелло
39'
А. Бен Арфа
45+3'
А. Бен Арфа
53'
Ж. Мишель Сери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ницца
Желтая карточка
В. Эйссерик
89'
86'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
В. Жермен
84'
Замена
П. Байссе
️️️️
А. Бен Арфа
Пенальти не реализован!
Ж. Баэбек
83'
81'
Красная карточка
М. Ле Марша
Желтая карточка
П. Полома
75'
66'
Замена
М. Траоре
️️️️
Ж. Мишель Сери
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
Ж. Клеман
65'
Замена
М. Баял Салл
️️️️
Ф. Погба
64'
Желтая карточка
Ф. Лемуан
63'
62'
Красная карточка
Н. Менди
53'
ГОЛ! 1:4!
Ж. Мишель Сери
Пас отдал
В. Жермен
Желтая карточка
В. Пажо
50'
Замена
В. Пажо
️️️️
Ж. Бамба
46'
45'
+3
ГОЛ! 1:3!
А. Бен Арфа
Пас отдал
В. Косьелло
39'
ГОЛ! 1:2!
А. Бен Арфа
29'
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
ГОЛ! 1:1!
Л. Перрен
19'
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Косьелло
Пас отдал
Р. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
42
Веллисон Маллманн
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
12
Альберт Рафетраниана
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
4-4-1-1
16
Руффье
24
Малку
24
Перрен
19
Погба
39
Полома
18
Лемуан
9
Эйссерик
17
Пажо
11
Клеман
19
Бамба
17
Амума
4-4-1-1
1
Хассен
21
Перейра
24
Бодмер
23
Ле Марша
26
Пье
26
Косьелло
42
Маллманн
14
Сери
6
Менди
8
Бен Арфа
98
Жермен
19
Погба
26
Баял Салл
26
Баял Салл
19
Погба
11
Клеман
38
Баэбек
38
Баэбек
11
Клеман
8
Бен Арфа
44
Байссе
44
Байссе
8
Бен Арфа
14
Сери
8
Траоре
8
Траоре
14
Сери
98
Жермен
10
Бенрахма
10
Бенрахма
98
Жермен
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ницца
40
Жесси Мулен
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
12
Альберт Рафетраниана
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Остались в запасе
12
Альберт Рафетраниана
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Сент-Этьен - Ницца
4
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Помощники судьи:
Давид Бенеш
Фредерик Эбрар
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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