Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Сталь - Металлург
Сталь - Металлург: обзор матча 27 сентября 2015
Сталь
27.09.2015, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Металлург
49'
В. Кулач
53'
Р. Дебелко
81'
В. Кулач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сталь - Металлург
84'
Замена
Д. Плахтырь
️️️️
И. Жураховский
ГОЛ! 3:0!
В. Кулач
Пас отдал
В. Кучеров
81'
80'
Желтая карточка
П. Пашаев
Замена
В. Кучеров
️️️️
А. Козак
76'
75'
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
А. Каплиенко
71'
Желтая карточка
А. Каплиенко
Замена
Р. Бабенко
️️️️
Р. Дебелко
67'
Замена
А. Котляр
️️️️
Д. Васин
66'
Желтая карточка
Р. Карасюк
58'
58'
Замена
Р. Платон
️️️️
Д. Юсов
ГОЛ! 2:0!
Р. Дебелко
Пас отдал
Д. Васин
53'
ГОЛ! 1:0!
В. Кулач
Пас отдал
Д. Васин
49'
Пенальти не реализован!
В. Кулач
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
79
Юрий Панькив
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
7
Сергей Воронин
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
17
Роман Карасюк
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Мазяр
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
6
Роман Помазан
ЦЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
88
Нурудин Орелеси
ЦП
21
Игорь Жураховский
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
95
Роман Попов
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Сталь
13
Александр Бандура
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
77
Антон Котляр
ЦФ
20
Василий Цюцюра
ЦФ
Металлург
16
Тимофей Шеремета
ВР
22
Егор Клименчук
ЛЗ
44
Дмитрий Плахтырь
ОП
26
Иван Комлев
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
4-2-1-3
79
Панькив
19
Пшеничных
3
Адамюк
7
Воронин
4
Кравченко
17
Карасюк
9
Овсепян
10
Козак
27
Дебелко
39
Васин
10
Кулач
3-2-3-2
1
Старцев
95
Кулинич
20
Пашаев
22
Лисицкий
6
Помазан
18
Каплиенко
88
Орелеси
21
Жураховский
81
Гвилия
28
Юсов
95
Попов
10
Козак
29
Кучеров
29
Кучеров
10
Козак
39
Васин
77
Котляр
77
Котляр
39
Васин
27
Дебелко
8
Бабенко
8
Бабенко
27
Дебелко
21
Жураховский
44
Плахтырь
44
Плахтырь
21
Жураховский
18
Каплиенко
77
Игнатенко
77
Игнатенко
18
Каплиенко
28
Юсов
24
Платон
24
Платон
28
Юсов
Остались в запасе
Сталь
Металлург
20
Василий Цюцюра
ЦФ
13
Александр Бандура
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Мазяр
26
Иван Комлев
ЦП
22
Егор Клименчук
ЛЗ
16
Тимофей Шеремета
ВР
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
20
Василий Цюцюра
ЦФ
13
Александр Бандура
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
Остались в запасе
26
Иван Комлев
ЦП
22
Егор Клименчук
ЛЗ
16
Тимофей Шеремета
ВР
Главный тренер
Владимир Мазяр
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Сталь - Металлург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Сталь
Металлург
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
Матч молодежного первенства УПЛ был остановлен из-за подозрений в нечестном характере игры
2018.04.28 09:06
3
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
Матч молодежного первенства УПЛ был остановлен из-за подозрений в нечестном характере игры
2018.04.28 09:06
3
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+