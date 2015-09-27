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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Нефтехимик - Носта
Нефтехимик - Носта: обзор матча 27 сентября 2015
Нефтехимик
27.09.2015, воскресенье, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
3 : 0
Завершен
Носта
48'
И. Лаврентьев (П)
67'
А. Кузьмичев
90+1'
Д. Караев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Носта
ГОЛ! 3:0!
Д. Караев
90'
+1
Замена
А. Васянович
️️️️
Р. Салимов
87'
81'
Замена
Д. Подружко
️️️️
А. Булановский
Замена
Р. Шония
️️️️
Л. Решетников
80'
Замена
Д. Караев
️️️️
А. Секретов
76'
70'
Замена
И. Насыров
️️️️
С. Резников
ГОЛ! 2:0!
А. Кузьмичев
67'
Замена
Е. Духнов
️️️️
А. Малеев
62'
Замена
А. Кузьмичев
️️️️
А. Субботин
58'
48'
Желтая карточка
С. Резников
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Лаврентьев
48'
46'
Замена
Е. Горячев
️️️️
И. Сабирзянов
34'
Замена
А. Салихов
️️️️
Д. Олифиренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
23
Леонид Решетников
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
5
Роман Салимов
ПВ
5
Игорь Лаврентьев
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Носта
16
Антон Лабутин
ВР
26
Артем Гордеев
ЦЗ
35
Артем Попов
ЦЗ
6
Денис Олифиренко
ЦЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
11
Андрей Самойлов
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
89
Наиль Хабибуллин
ЦП
7
Александр Булановский
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Нефтехимик
25
Ростислав Солдатенко
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
8
Артем Кузьмичев
ЦП
28
Евгений Духнов
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
21
Руслан Шония
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Носта
1
Алексей Козлов
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
18
Дмитрий Подружко
ЦП
27
Артур Салихов
ЦП
8
Роман Халилуллов
ЦФ
4-2-2-2
1
Самохвалов
13
Почивалин
3
Сурков
15
Ярославцев
2
Морозов
10
Секретов
23
Решетников
8
Малеев
5
Салимов
9
Субботин
5
Лаврентьев
4-5-1
16
Лабутин
35
Попов
6
Олифиренко
14
Сорокин
26
Гордеев
4
Сабирзянов
6
Резников
89
Хабибуллин
7
Булановский
11
Самойлов
9
Карпухин
9
Субботин
8
Кузьмичев
8
Кузьмичев
9
Субботин
8
Малеев
28
Духнов
28
Духнов
8
Малеев
23
Решетников
21
Шония
21
Шония
23
Решетников
5
Салимов
30
Васянович
30
Васянович
5
Салимов
10
Секретов
10
Караев
10
Караев
10
Секретов
7
Булановский
18
Подружко
18
Подружко
7
Булановский
4
Сабирзянов
45
Горячев
45
Горячев
4
Сабирзянов
6
Олифиренко
27
Салихов
27
Салихов
6
Олифиренко
6
Резников
77
Насыров
77
Насыров
6
Резников
Остались в запасе
Нефтехимик
Носта
25
Ростислав Солдатенко
ВР
3
Сергей Голяткин
АП
Главный тренер
Рустем Хузин
8
Роман Халилуллов
ЦФ
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
1
Алексей Козлов
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
3
Сергей Голяткин
АП
Остались в запасе
8
Роман Халилуллов
ЦФ
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
1
Алексей Козлов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Нефтехимик - Носта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
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