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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Коломна - Псков
Коломна - Псков: обзор матча 27 сентября 2015
Коломна
27.09.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
0 : 3
Завершен
Псков
48'
А. Алексеев (П)
62'
А. Алексеев
64'
А. Шишаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коломна - Псков
86'
Замена
В. Орлов
️️️️
А. Крупенин
Замена
С. Рудоманов
️️️️
В. Никитянов
83'
Желтая карточка
В. Никитянов
82'
76'
Замена
А. Ременчик
️️️️
И. Сурин
71'
Желтая карточка
С. Бухаров
Замена
С. Турченков
️️️️
Д. Садиков
70'
68'
Замена
С. Бухаров
️️️️
М. Бобылев
67'
Замена
В. Сакадеев
️️️️
А. Алексеев
Замена
А. Гадзаов
️️️️
Д. Бушуев
65'
Замена
А. Ерастов
️️️️
И. Шамарин
65'
64'
ГОЛ! 0:3!
А. Шишаев
62'
ГОЛ! 0:2!
А. Алексеев
Замена
А. Воронков
️️️️
А. Новичков
58'
48'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Алексеев
Красная карточка
С. Шаюнов
47'
45'
Желтая карточка
А. Алексеев
Желтая карточка
А. Новичков
44'
Желтая карточка
Р. Джигкаев
38'
23'
Желтая карточка
М. Бобылев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коломна
23
Александр Корольков
ВР
80
Анатолий Якушев
ЦЗ
7
Дмитрий Бушуев
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
18
Артем Новичков
ЦП
15
Роман Джигкаев
ЦП
10
Дмитрий Лушников
ЦП
19
Владислав Никитянов
ЦП
25
Иван Шамарин
ЦП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Псков
21
Денис Трункин
ВР
14
Игорь Сурин
ЦЗ
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
15
Кирилл Турчин
ЦЗ
3
Андрей Крупенин
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
19
Максим Бобылев
ЦП
47
Андрей Почипов
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
9
Александр Алексеев
ЦФ
17
Антон Шишаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Васильев
Коломна
16
Арсен Гусейнов
ВР
4
Арсений Ерастов
ЦЗ
35
Артур Гадзаов
ЦП
17
Алексей Воронков
ЦП
6
Станислав Рудоманов
ЦФ
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
12
Сергей Турченков
ЦФ
Псков
32
Антон Смыслов
ВР
5
Антон Ременчик
ЦЗ
29
Сергей Бухаров
ЦЗ
8
Владислав Орлов
ЦП
35
Денис Поляков
ЦП
60
Владислав Сакадеев
ЦФ
4-5-1
23
Корольков
80
Якушев
2
Савельев
14
Шаюнов
7
Бушуев
15
Джигкаев
10
Лушников
19
Никитянов
25
Шамарин
18
Новичков
11
Садиков
4-1-3-2
21
Трункин
6
Курбанов
15
Турчин
3
Крупенин
14
Сурин
38
Алейников
58
Егоров
47
Почипов
19
Бобылев
17
Шишаев
9
Алексеев
19
Никитянов
6
Рудоманов
6
Рудоманов
19
Никитянов
11
Садиков
12
Турченков
12
Турченков
11
Садиков
7
Бушуев
35
Гадзаов
35
Гадзаов
7
Бушуев
25
Шамарин
4
Ерастов
4
Ерастов
25
Шамарин
18
Новичков
17
Воронков
17
Воронков
18
Новичков
3
Крупенин
8
Орлов
8
Орлов
3
Крупенин
14
Сурин
5
Ременчик
5
Ременчик
14
Сурин
19
Бобылев
29
Бухаров
29
Бухаров
19
Бобылев
9
Алексеев
60
Сакадеев
60
Сакадеев
9
Алексеев
Остались в запасе
Коломна
Псков
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
16
Арсен Гусейнов
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
35
Денис Поляков
ЦП
32
Антон Смыслов
ВР
Главный тренер
Игорь Васильев
Остались в запасе
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
16
Арсен Гусейнов
ВР
Остались в запасе
35
Денис Поляков
ЦП
32
Антон Смыслов
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Главный тренер
Игорь Васильев
Статистика матча Коломна - Псков
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Информация о матче
Главный судья:
Максим Матюнин
(Москва)
Стадион:
Авангард
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