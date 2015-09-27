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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Дармштадт
Боруссия Д - Дармштадт: обзор матча 27 сентября 2015
Боруссия Д
27.09.2015, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Дармштадт
63'
П. Обамеянг
71'
П. Обамеянг
17'
М. Хеллер
90'
А. Сулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Дармштадт
Замена
А. Рамос
️️️️
С. Кагава
90'
+1
90'
ГОЛ! 2:2!
А. Сулу
Пас отдал
Ф. Юнгвирт
83'
Замена
Д. Штро-Энгель
️️️️
Ж. Гондорф
ГОЛ! 2:1!
П. Обамеянг
71'
67'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
К. Рауш
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Гинтер
63'
Замена
А. Янузай
️️️️
М. Ройс
59'
57'
Замена
Ф. Юнгвирт
️️️️
П. Нимайер
54'
Желтая карточка
М. Хеллер
45'
+4
Желтая карточка
С. Вагнер
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Хеллер
Пас отдал
Ж. Гондорф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
7
Марко Зайлер
ЦФ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бюрки
29
Шмельцер
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
28
Гинтер
5
Вайгль
22
Мхитарян
20
Гюндоган
10
Кагава
18
Ройс
7
Обамеянг
4-4-1-1
26
Матениа
13
Гарич
5
Калдирола
4
Сулу
15
Диас
18
Нимайер
8
Гондорф
20
Хеллер
34
Рауш
10
Розенталь
2
Вагнер
18
Ройс
24
Янузай
24
Янузай
18
Ройс
10
Кагава
20
Рамос
20
Рамос
10
Кагава
18
Нимайер
26
Юнгвирт
26
Юнгвирт
18
Нимайер
34
Рауш
11
Кемпе
11
Кемпе
34
Рауш
8
Гондорф
9
Штро-Энгель
9
Штро-Энгель
8
Гондорф
Остались в запасе
Боруссия Д
Дармштадт
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
7
Марко Зайлер
ЦФ
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Остались в запасе
7
Марко Зайлер
ЦФ
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Боруссия Д - Дармштадт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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