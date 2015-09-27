Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Фиорентина
Интер - Фиорентина: обзор матча 27 сентября 2015
Интер
27.09.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 4
Завершен
Фиорентина
58'
М. Икарди
4'
Й. Иличич (П)
17'
Н. Калинич
21'
Н. Калинич
75'
Н. Калинич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Фиорентина
89'
Желтая карточка
М. Алонсо
80'
Замена
М. Фернандес
️️️️
М. Бадель
Желтая карточка
Г. Медель
79'
Замена
М. Брозович
️️️️
Ф. Гуарин
76'
75'
ГОЛ! 1:4!
Н. Калинич
Пас отдал
Й. Иличич
74'
Замена
Жилберто
️️️️
Ф. Ронкалья
73'
Травма
Ф. Ронкалья
69'
Замена
Н. Томович
️️️️
Я. Блащиковски
68'
Желтая карточка
Н. Калинич
Замена
Д. Биабиани
️️️️
И. Перишич
59'
ГОЛ! 1:3!
М. Икарди
58'
Замена
А. Раноккия
️️️️
Ж. Кондогбиа
46'
Желтая карточка
Ф. Гуарин
44'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
40'
Красная карточка
Ж. Миранда
31'
21'
ГОЛ! 0:3!
Н. Калинич
Пас отдал
М. Алонсо
17'
ГОЛ! 0:2!
Н. Калинич
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Й. Иличич
Желтая карточка
С. Ханданович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Родриго Паласио
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ОП
13
Фреди Гуарин
ОП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
16
Якуб Блащиковски
ПАЗ
72
Йосип Иличич
ЛВ
15
Матиас Весино
ОП
47
Милан Бадель
ОП
6
Борха Валеро
ОП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-3-2-1
1
Ханданович
13
Теллес
13
Миранда
17
Медель
18
Сантон
30
Мело
19
Кондогбиа
13
Гуарин
8
Паласио
14
Перишич
9
Икарди
4-4-1-1
16
Тэтэрушану
14
Ронкалья
2
Гонсало
13
Астори
3
Алонсо
16
Блащиковски
15
Весино
47
Бадель
6
Валеро
72
Иличич
9
Калинич
19
Кондогбиа
13
Раноккия
13
Раноккия
19
Кондогбиа
13
Гуарин
77
Брозович
77
Брозович
13
Гуарин
14
Перишич
14
Биабиани
14
Биабиани
14
Перишич
14
Ронкалья
12
Жилберто
12
Жилберто
14
Ронкалья
16
Блащиковски
4
Томович
4
Томович
16
Блащиковски
47
Бадель
14
Фернандес
14
Фернандес
47
Бадель
Остались в запасе
Интер
Фиорентина
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
9
Анте Ребич
ЛВ
4
Марио Суарес
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
25
Хоан Верду
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
4
Марио Суарес
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
25
Хоан Верду
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Интер - Фиорентина
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3, Россия 2
Новости команд
Все
Интер
Фиорентина
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+