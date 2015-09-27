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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Волга - Ижевск
Волга - Ижевск: обзор матча 27 сентября 2015
Волга
27.09.2015, воскресенье, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
2 : 1
Завершен
Ижевск
51'
Д. Рахманов
71'
Д. Отставнов
90'
А. Симанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Ижевск
90'
ГОЛ! 2:1!
А. Симанов
Желтая карточка
И. Кузнецов
89'
Замена
И. Кузнецов
️️️️
И. Бырлов
88'
Замена
И. Бугаенко
️️️️
Д. Наговицин
80'
Замена
В. Захаров
️️️️
И. Вагапов
77'
75'
Замена
А. Цыганцов
️️️️
Б. Садыков
74'
Замена
Г. Козлов
️️️️
М. Сафин
Замена
А. Маврин
️️️️
С. Борисов
73'
ГОЛ! 2:0!
Д. Отставнов
71'
64'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Д. Чушъялов
63'
Желтая карточка
Д. Чушъялов
Замена
Д. Рахманов
️️️️
Д. Рахманов
61'
59'
Замена
И. Кирносов
️️️️
М. Канаев
55'
Замена
П. Шадрин
️️️️
М. Малаховский
ГОЛ! 1:0!
Д. Рахманов
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
35
Дмитрий Красильников
ВР
5
Ильдар Вагапов
ЦЗ
28
Ильнур Мухаметдинов
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
23
Дмитрий Баулин
ЦЗ
7
Игорь Бырлов
ЦП
17
Сергей Борисов
ЦП
11
Алексей Сторожук
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
93
Даниил Наговицин
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Седышев
Ижевск
30
Никита Медведев
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
14
Денис Чушъялов
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
15
Марат Сафин
ЦП
18
Максим Малаховский
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Волга
56
Константин Баранов
ВР
20
Валерий Захаров
ЦЗ
73
Александр Маврин
ЦП
12
Виталий Аралин
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
17
Иван Кузнецов
ЦФ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
Ижевск
22
Сергей Воронин
ВР
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
62
Павел Шадрин
ЦП
54
Илья Кирносов
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
4-3-1-2
35
Красильников
5
Вагапов
92
Хайруллов
23
Баулин
28
Мухаметдинов
7
Бырлов
17
Борисов
11
Сторожук
8
Рахманов
26
Отставнов
93
Наговицин
3-2-4-1
30
Медведев
3
Кибардин
44
Садыков
13
Семякин
14
Чушъялов
17
Канаев
7
Данилов
15
Сафин
18
Малаховский
27
Симанов
92
Кобзарь
5
Вагапов
20
Захаров
20
Захаров
5
Вагапов
7
Бырлов
17
Кузнецов
17
Кузнецов
7
Бырлов
17
Борисов
73
Маврин
73
Маврин
17
Борисов
93
Наговицин
31
Бугаенко
31
Бугаенко
93
Наговицин
8
Рахманов
22
Рахманов
22
Рахманов
8
Рахманов
15
Сафин
50
Козлов
50
Козлов
15
Сафин
14
Чушъялов
27
Елисеев
27
Елисеев
14
Чушъялов
44
Садыков
13
Цыганцов
13
Цыганцов
44
Садыков
18
Малаховский
62
Шадрин
62
Шадрин
18
Малаховский
17
Канаев
54
Кирносов
54
Кирносов
17
Канаев
Остались в запасе
Волга
Ижевск
12
Виталий Аралин
ЦП
56
Константин Баранов
ВР
Главный тренер
Сергей Седышев
6
Айзат Садыков
ЦЗ
22
Сергей Воронин
ВР
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
12
Виталий Аралин
ЦП
56
Константин Баранов
ВР
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
22
Сергей Воронин
ВР
Главный тренер
Сергей Седышев
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Волга - Ижевск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Ижевск
1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Ижевск
1 : 0
11.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
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