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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Колорадо
Динамо Хьюстон - Колорадо: обзор матча 27 сентября 2015
Динамо Хьюстон
27.09.2015, воскресенье, 03:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 2
Завершен
Колорадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Динамо Хьюстон - Колорадо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Робертсон Стэдиум
Новости команд
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Динамо Хьюстон
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