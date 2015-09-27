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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Металлург Л - Тамбов
Металлург Л - Тамбов: обзор матча 27 сентября 2015
Металлург Л
27.09.2015, воскресенье, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
2 : 1
Завершен
Тамбов
82'
А. Овчинников
88'
А. Овчинников
23'
А. Часовских
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Тамбов
90'
+1
Красная карточка
Д. Гавиловский
Пенальти не реализован!
А. Титов
90'
+1
90'
Замена
О. Смирнов
️️️️
О. Чернышов
Замена
Е. Костин
️️️️
Р. Ахвледиани
89'
ГОЛ! 2:1!
А. Овчинников
88'
87'
Желтая карточка
И. Лаврухин
Замена
И. Молтенинов
️️️️
Н. Иванников
87'
85'
Замена
М. Тыняный
️️️️
И. Спицын
ГОЛ! 1:1!
А. Овчинников
82'
Замена
А. Титов
️️️️
М. Большаков
78'
74'
Замена
С. Коротков
️️️️
Р. Григорян
71'
Замена
В. Свистунов
️️️️
А. Часовских
Замена
А. Овчинников
️️️️
С. Белоусов
64'
62'
Желтая карточка
О. Чернышов
Желтая карточка
К. Гоцук
62'
Желтая карточка
Р. Еремеев
61'
52'
Желтая карточка
А. Михалев
46'
Замена
С. Гаранжа
️️️️
А. Архипов
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Часовских
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
2
Константин Титов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
29
Евгений Фролов
ЦП
5
Александр Викторов
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
24
Максим Большаков
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
4
Иван Лаврухин
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Илья Спицын
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
Металлург Л
1
Иван Скрипник
ВР
18
Андрей Карасев
ЦЗ
21
Евгений Костин
ЦП
14
Глеб Подковыров
ЦП
10
Андрей Овчинников
ЦФ
34
Андрей Титов
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
37
Александр Зяблов
ЦП
97
Сергей Гаранжа
ЦП
68
Виктор Свистунов
ЦФ
3
Михаил Тыняный
ЦФ
3-5-2
16
Кобзев
2
Титов
22
Кожемякин
24
Гоцук
5
Викторов
13
Еремеев
7
Иванников
7
Белоусов
29
Фролов
9
Ахвледиани
24
Большаков
4-3-1-2
1
Гавиловский
22
Рыбин
81
Зимулька
19
Михалев
4
Лаврухин
18
Спицын
28
Григорян
25
Поярков
7
Чернышов
9
Архипов
15
Часовских
9
Ахвледиани
21
Костин
21
Костин
9
Ахвледиани
7
Белоусов
10
Овчинников
10
Овчинников
7
Белоусов
24
Большаков
34
Титов
34
Титов
24
Большаков
7
Иванников
84
Молтенинов
84
Молтенинов
7
Иванников
15
Часовских
68
Свистунов
68
Свистунов
15
Часовских
28
Григорян
20
Коротков
20
Коротков
28
Григорян
18
Спицын
3
Тыняный
3
Тыняный
18
Спицын
7
Чернышов
81
Смирнов
81
Смирнов
7
Чернышов
9
Архипов
97
Гаранжа
97
Гаранжа
9
Архипов
Остались в запасе
Металлург Л
Тамбов
18
Андрей Карасев
ЦЗ
14
Глеб Подковыров
ЦП
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
37
Александр Зяблов
ЦП
Остались в запасе
18
Андрей Карасев
ЦЗ
14
Глеб Подковыров
ЦП
1
Иван Скрипник
ВР
Остались в запасе
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
37
Александр Зяблов
ЦП
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Металлург Л - Тамбов
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Металлург
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