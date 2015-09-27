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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Химик - Челябинск
Химик - Челябинск: обзор матча 27 сентября 2015
Химик
27.09.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
2 : 3
Завершен
Челябинск
39'
Д. Фолин
74'
А. Бухаров
31'
Д. Урывков
54'
Д. Урывков
85'
А. Гафнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Челябинск
90'
Замена
И. Малышев
️️️️
А. Брызгалов
85'
ГОЛ! 2:3!
А. Гафнер
Замена
М. Прыгунов
️️️️
А. Брагин
84'
82'
Желтая карточка
Н. Печенкин
79'
Замена
А. Гафнер
️️️️
М. Шайморданов
Пенальти не реализован!
А. Шебанов
79'
78'
Желтая карточка
В. Иванов
75'
Замена
Т. Снджоян
️️️️
В. Стешин
ГОЛ! 2:2!
А. Бухаров
74'
Замена
М. Громов
️️️️
Д. Забродин
73'
Замена
Т. Саттаров
️️️️
А. Блуднов
71'
69'
Замена
Н. Печенкин
️️️️
Н. Зырянов
66'
Желтая карточка
Н. Зырянов
Желтая карточка
Ю. Удунян
66'
58'
Замена
В. Стешин
️️️️
А. Леоненков
Замена
А. Шебанов
️️️️
М. Курбанов
58'
54'
ГОЛ! 1:2!
Д. Урывков
Замена
О. Быков
️️️️
Д. Фолин
50'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фолин
39'
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Урывков
30'
Желтая карточка
А. Леоненков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Антон Алаев
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
14
Дмитрий Забродин
ЛВ
4
Артем Блуднов
ЦП
8
Денис Фолин
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
44
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Челябинск
16
Сергей Глазков
ВР
15
Александр Леоненков
ЦЗ
65
Владимир Иванов
ЦЗ
33
Валерий Федосюк
ЦЗ
12
Виталий Коркин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
20
Алексей Брызгалов
ЦП
8
Кирилл Холодов
ЦП
11
Марат Шайморданов
ЦП
9
Никита Зырянов
ЦФ
22
Денис Урывков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Лазарев
Химик
12
Артем Загребин
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
3
Тимур Саттаров
ЦЗ
15
Михаил Прыгунов
ЦЗ
11
Максим Громов
ЦП
17
Олег Быков
ЦП
23
Кирилл Хохлов
ЦП
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
25
Артем Гафнер
ЦЗ
17
Вячеслав Стешин
ЦП
10
Титал Снджоян
ЦП
18
Константин Устюжанин
ЦП
13
Илья Малышев
ЦФ
4-4-1-1
16
Гавриков
44
Удунян
5
Алаев
44
Курбанов
4
Рытов
4
Блуднов
80
Брагин
17
Квасов
8
Фолин
14
Забродин
44
Бухаров
3-2-3-2
16
Глазков
33
Федосюк
12
Коркин
4
Быстров
15
Леоненков
65
Иванов
20
Брызгалов
8
Холодов
11
Шайморданов
22
Урывков
9
Зырянов
14
Забродин
11
Громов
11
Громов
14
Забродин
4
Блуднов
3
Саттаров
3
Саттаров
4
Блуднов
80
Брагин
15
Прыгунов
15
Прыгунов
80
Брагин
8
Фолин
17
Быков
17
Быков
8
Фолин
44
Курбанов
7
Шебанов
7
Шебанов
44
Курбанов
9
Зырянов
6
Печенкин
6
Печенкин
9
Зырянов
11
Шайморданов
25
Гафнер
25
Гафнер
11
Шайморданов
15
Леоненков
17
Стешин
17
Стешин
15
Леоненков
20
Брызгалов
13
Малышев
13
Малышев
20
Брызгалов
Стешин
10
Снджоян
10
Снджоян
Стешин
Остались в запасе
Химик
Челябинск
23
Кирилл Хохлов
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Салават Галеев
72
Олег Новиков
ВР
18
Константин Устюжанин
ЦП
Главный тренер
Игорь Лазарев
Остались в запасе
23
Кирилл Хохлов
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
Остались в запасе
72
Олег Новиков
ВР
18
Константин Устюжанин
ЦП
Главный тренер
Салават Галеев
Главный тренер
Игорь Лазарев
Статистика матча Химик - Челябинск
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
- : -
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак К
1 : 0
13.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Смирнов
(Москва)
Стадион:
Химик
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