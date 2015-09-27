Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Палермо
Торино - Палермо: обзор матча 27 сентября 2015
Торино
27.09.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Палермо
44'
Д. Гонсалес (АГ)
48'
М. Бенасси
71'
Д. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Палермо
90'
Желтая карточка
А. Эль-Каутари
Красная карточка
Ж. Оби
89'
88'
Желтая карточка
Р. Квайсон
82'
Замена
А. ла Гумина
️️️️
А. Трайковски
Желтая карточка
Д. Паделли
77'
74'
Замена
А. Лазаар
️️️️
Ф. Дапрела
Замена
А. Аква
️️️️
М. Бенасси
71'
71'
ГОЛ! 2:1!
Д. Гонсалес
Пас отдал
Ф. Васкес
Замена
Ж. Оби
️️️️
Д. Базелли
68'
66'
Желтая карточка
А. Струна
Замена
Г. Силва
️️️️
М. Лопес
63'
Вторая желтая
К. Молинаро
61'
51'
Замена
А. Джилардино
️️️️
А. Рисполи
ГОЛ! 2:0!
М. Бенасси
Пас отдал
М. Лопес
48'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Гонсалес
44'
42'
Желтая карточка
Ф. Васкес
Желтая карточка
К. Молинаро
37'
Желтая карточка
Ч. Бово
34'
31'
Желтая карточка
А. Рисполи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
7
Александар Трайковски
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Палермо
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
9
Матеус Кассини
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
24
Моретти
15
Глик
83
Бово
3
Молинаро
77
Дзаппакоста
24
Бенасси
33
Базелли
5
Вивес
11
Лопес
27
Квальярелла
4-3-1-2
70
Соррентино
4
Эль-Каутари
5
Струна
5
Дапрела
21
Гонсалес
3
Рисполи
18
Чочев
7
Хильемарк
20
Васкес
19
Квайсон
7
Трайковски
11
Лопес
27
Силва
27
Силва
11
Лопес
33
Базелли
10
Оби
10
Оби
33
Базелли
24
Бенасси
18
Аква
18
Аква
24
Бенасси
5
Дапрела
33
Лазаар
33
Лазаар
5
Дапрела
7
Трайковски
27
ла Гумина
27
ла Гумина
7
Трайковски
3
Рисполи
19
Джилардино
19
Джилардино
3
Рисполи
Остались в запасе
Торино
Палермо
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
9
Матеус Кассини
ЦФ
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Мато Яяло
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Остались в запасе
9
Матеус Кассини
ЦФ
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Мато Яяло
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Торино - Палермо
3
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Стадио Олимпико
Новости команд
Все
Торино
Палермо
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+