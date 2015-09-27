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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Текстильщик - Волга
Текстильщик - Волга: обзор матча 27 сентября 2015
Текстильщик
27.09.2015, воскресенье, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
3 : 0
Завершен
Волга
47'
В. Диков
77'
В. Диков
89'
М. Сагиров (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Волга
Замена
М. Захаров
️️️️
С. Орлов
90'
Замена
А. Тюргашкин
️️️️
М. Сагиров
90'
Замена
А. Борунов
️️️️
А. Щаницин
90'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Сагиров
89'
Желтая карточка
Р. Путилин
81'
Желтая карточка
С. Орлов
78'
ГОЛ! 2:0!
В. Диков
77'
75'
Замена
Н. Кавтарадзе
️️️️
А. Соловьёв
73'
Желтая карточка
Г. Мамулашвили
Замена
И. Сысоев
️️️️
П. Янзин
70'
Замена
И. Рыжаков
️️️️
А. Буданов
69'
65'
Замена
М. Киселев
️️️️
Р. Урхов
Желтая карточка
А. Буданов
57'
55'
Желтая карточка
А. Соловьёв
48'
Желтая карточка
Ш. Курбанов
48'
Желтая карточка
Н. Сергеев
ГОЛ! 1:0!
В. Диков
47'
Желтая карточка
М. Сагиров
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Андрей Романов
ВР
2
Петр Янзин
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
2
Роман Путилин
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
8
Виталий Диков
ЦП
19
Евгений Попов
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
5
Сергей Орлов
ЦФ
Главный тренер
Равиль Сабитов
Волга
37
Дмитрий Романенко
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
8
Артур Ахметгалимов
ЦП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
4
Асатур Саргсян
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
69
Артём Рощин
ЦФ
10
Гига Мамулашвили
ЦФ
Текстильщик
16
Рудольф Чесалов
ВР
25
Илья Сысоев
ЦЗ
12
Александр Борунов
ЦП
34
Иван Рыжаков
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
11
Михаил Захаров
ЦФ
Волга
22
Петр Устинов
ВР
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
80
Нодар Кавтарадзе
ЛВ
40
Максим Киселев
ЦП
26
Евгений Пышкин
ЦП
14
Илья Виноградов
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
4-4-1-1
1
Романов
2
Янзин
2
Путилин
5
Морозов
3
Костин
11
Сагиров
19
Попов
44
Буданов
8
Диков
13
Щаницин
5
Орлов
3-3-2-2
37
Романенко
33
Курбанов
2
Мартынов
5
Сергеев
8
Ахметгалимов
18
Коровушкин
4
Саргсян
10
Урхов
11
Соловьёв
10
Мамулашвили
69
Рощин
5
Орлов
11
Захаров
11
Захаров
5
Орлов
13
Щаницин
12
Борунов
12
Борунов
13
Щаницин
2
Янзин
25
Сысоев
25
Сысоев
2
Янзин
44
Буданов
34
Рыжаков
34
Рыжаков
44
Буданов
11
Сагиров
7
Тюргашкин
7
Тюргашкин
11
Сагиров
10
Урхов
40
Киселев
40
Киселев
10
Урхов
11
Соловьёв
80
Кавтарадзе
80
Кавтарадзе
11
Соловьёв
Остались в запасе
Текстильщик
Волга
16
Рудольф Чесалов
ВР
15
Максим Зимарев
ЦП
Главный тренер
Равиль Сабитов
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
26
Евгений Пышкин
ЦП
14
Илья Виноградов
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
22
Петр Устинов
ВР
Остались в запасе
16
Рудольф Чесалов
ВР
15
Максим Зимарев
ЦП
Остались в запасе
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
26
Евгений Пышкин
ЦП
14
Илья Виноградов
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
22
Петр Устинов
ВР
Главный тренер
Равиль Сабитов
Статистика матча Текстильщик - Волга
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Василий Тихонов
(Псков)
Стадион:
Текстильщик
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