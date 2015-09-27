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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо: обзор матча 27 сентября 2015
Локомотив
27.09.2015, воскресенье, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
74'
И. Бороздин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Торпедо
90'
+1
Красная карточка
К. Павлов
Замена
М. Белов
️️️️
О. Ткачев
90'
Замена
И. Юрченко
️️️️
С. Чернышов
86'
84'
Замена
В. Скородумов
️️️️
Ю. Петраков
Замена
А. Васильев
️️️️
И. Бороздин
79'
ГОЛ! 1:0!
И. Бороздин
74'
72'
Замена
К. Павлов
️️️️
К. Подкорытов
69'
Желтая карточка
Ю. Петраков
Замена
Д. Агапцев
️️️️
А. Середа
61'
46'
Замена
С. Тюпиков
️️️️
А. Степанов
Желтая карточка
А. Богатырев
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
30
Дмитрий Кортнев
ВР
17
Артем Стручков
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
13
Дмитрий Кожемякин
ЦЗ
5
Андрей Чикунов
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
9
Абумуслим Богатырев
ЦП
36
Игорь Фатеев
ЦП
24
Олег Ткачев
ЦП
20
Антон Середа
ЦФ
48
Сергей Чернышов
ЦФ
Торпедо
31
Тимур Багаутдинов
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
4
Андрей Ширяев
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
57
Константин Подкорытов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
77
Юрий Петраков
ПП
30
Александр Степанов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Локомотив
16
Михаил Алфимов
ВР
12
Александр Васильев
ЦЗ
92
Михаил Белов
ОП
7
Алан Муртазов
ЦП
16
Александр Подымов
ЦП
9
Илья Юрченко
ЦФ
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
Торпедо
89
Никита Игнатов
ВР
28
Николай Погребняк
ЦЗ
6
Константин Павлов
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
67
Валерий Скородумов
ЦФ
77
Сергей Тюпиков
ЦФ
3-5-2
30
Кортнев
17
Стручков
64
Баульчев
13
Кожемякин
21
Бороздин
9
Богатырев
36
Фатеев
24
Ткачев
5
Чикунов
48
Чернышов
20
Середа
4-4-1-1
31
Багаутдинов
4
Ширяев
2
Шумейко
6
Шустиков
66
Ежов
77
Петраков
57
Подкорытов
22
Дворецков
25
Соколов
18
Кертанов
30
Степанов
24
Ткачев
92
Белов
92
Белов
24
Ткачев
48
Чернышов
9
Юрченко
9
Юрченко
48
Чернышов
20
Середа
10
Агапцев
10
Агапцев
20
Середа
21
Бороздин
12
Васильев
12
Васильев
21
Бороздин
77
Петраков
67
Скородумов
67
Скородумов
77
Петраков
30
Степанов
77
Тюпиков
77
Тюпиков
30
Степанов
57
Подкорытов
6
Павлов
6
Павлов
57
Подкорытов
Остались в запасе
Локомотив
Торпедо
7
Алан Муртазов
ЦП
16
Михаил Алфимов
ВР
16
Александр Подымов
ЦП
28
Николай Погребняк
ЦЗ
89
Никита Игнатов
ВР
32
Иван Мельников
ЦП
Главный тренер
Валерий Петраков
Остались в запасе
7
Алан Муртазов
ЦП
16
Михаил Алфимов
ВР
16
Александр Подымов
ЦП
Остались в запасе
28
Николай Погребняк
ЦЗ
89
Никита Игнатов
ВР
32
Иван Мельников
ЦП
Главный тренер
Валерий Петраков
Статистика матча Локомотив - Торпедо
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Локомотив
1 : 1
30.05.2016
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 25 тур
Зенит
0 : 0
23.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 24 тур
Локомотив
0 : 3
16.05.2016
Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 23 тур
Торпедо
1 : 2
11.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур
Локомотив
1 : 0
04.05.2016
Рязань
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Фаустов
(Старый Оскол)
Стадион:
Локомотив
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