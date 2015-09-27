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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Монако
Генгам - Монако: обзор матча 27 сентября 2015
Генгам
27.09.2015, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 8 тур
3 : 3
Завершен
Монако
30'
С. Прива
65'
Н. Бенезе
89'
Н. Бенезе
14'
Б. Силва
45'
А. Раджи
71'
Н. Дирар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Монако
90'
+3
Желтая карточка
А. Раджи
Желтая карточка
Я. Салибу
90'
+3
ГОЛ! 3:3!
Н. Бенезе
Пас отдал
М. Диалло
89'
Желтая карточка
Ж. Бегу
86'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
84'
78'
Замена
Л. Траоре
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
Я. Салибу
️️️️
С. Прива
78'
Замена
Ж. Бегу
️️️️
М. Коко
73'
Замена
М. Диалло
️️️️
Л. Матис
72'
71'
ГОЛ! 2:3!
Н. Дирар
Пас отдал
Фабиньо
Желтая карточка
Л. Матис
70'
65'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Т. Лемар
ГОЛ! 2:2!
Н. Бенезе
Пас отдал
М. Коко
65'
60'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
45'
ГОЛ! 1:2!
А. Раджи
Пас отдал
А. Траоре
35'
Замена
А. Траоре
️️️️
А. Туре
32'
Желтая карточка
Р. Карвалью
ГОЛ! 1:1!
С. Прива
Пас отдал
Н. Бенезе
30'
Желтая карточка
Л. Якобсен
24'
14'
ГОЛ! 0:1!
Б. Силва
Пас отдал
Н. Дирар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
5
Лионель Матис
ОП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
27
Франк Эри
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
13
Жульен Бегу
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Монако
30
Сейду Си
ВР
10
Адама Траоре
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Лоссль
15
Сорбон
5
Ангуа
2
Якобсен
5
Матис
28
Дос Сантос
10
Бенезе
13
Санкаре
97
Коко
11
Прива
7
Бриан
4-2-1-3
1
Субашич
6
Туре
13
Уоллес
6
Карвалью
24
Раджи
6
Фабиньо
8
Бакайоко
8
Дирар
18
Лемар
20
Силва
92
Эль-Шаарави
97
Коко
13
Бегу
13
Бегу
97
Коко
5
Матис
5
Диалло
5
Диалло
5
Матис
11
Прива
93
Салибу
93
Салибу
11
Прива
6
Туре
10
Траоре
10
Траоре
6
Туре
18
Лемар
8
Пашалич
8
Пашалич
18
Лемар
92
Эль-Шаарави
90
Траоре
90
Траоре
92
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Генгам
Монако
27
Франк Эри
ЦЗ
30
Мамаду Самасса
ВР
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
30
Сейду Си
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
27
Франк Эри
ЦЗ
30
Мамаду Самасса
ВР
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
30
Сейду Си
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Генгам - Монако
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Вильфред Бьен
(Шамбери)
Помощники судьи:
Фредерик Акетт
Филипп Жеанн
Резервный судья:
Мехди Мохтари
Стадион:
Стад дю Рудуру
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