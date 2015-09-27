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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Урал
Рубин - Урал: обзор матча 27 сентября 2015
Рубин
27.09.2015, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Урал
25'
Э. Набиуллин
2'
В. Подберезкин
78'
С. Гогниев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Урал
88'
Замена
В. Хозин
️️️️
А. Данцев
84'
Желтая карточка
А. Ерохин
82'
Желтая карточка
А. Ставпец
Замена
В. Устинов
️️️️
Э. Набиуллин
81'
78'
ГОЛ! 1:2!
С. Гогниев
Желтая карточка
М. Канунников
76'
Замена
М. Девич
️️️️
К. Эдуардо
73'
68'
Замена
С. Гогниев
️️️️
А. Сапета
54'
Замена
А. Ставпец
️️️️
В. Подберезкин
50'
Желтая карточка
А. Мартынович
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Г. Котуньо
46'
43'
Желтая карточка
А. Сапета
32'
Желтая карточка
Д. Кулаков
ГОЛ! 1:1!
Э. Набиуллин
Пас отдал
К. Эдуардо
25'
2'
ГОЛ! 0:1!
В. Подберезкин
Пас отдал
Ч. Лунгу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
40
Благо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Карлос Эдуардо
АП
99
Максим Канунников
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Урал
30
Юрий Жевнов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
92
Вячеслав Подберезкин
ПП
30
Герсон Асеведо
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
21
Котуньо
4
Кверквелия
23
Кузьмин
88
Камболов
40
Благо
21
Оздоев
22
Эдуардо
97
Портнягин
99
Канунников
4-1-3-1-1
30
Жевнов
15
Кулаков
14
Фонтанелло
14
Мартынович
7
Данцев
10
Фидлер
92
Подберезкин
41
Сапета
10
Лунгу
21
Ерохин
30
Асеведо
3
Набиуллин
19
Устинов
19
Устинов
3
Набиуллин
21
Котуньо
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
21
Котуньо
22
Эдуардо
32
Девич
32
Девич
22
Эдуардо
7
Данцев
2
Хозин
2
Хозин
7
Данцев
92
Подберезкин
16
Ставпец
16
Ставпец
92
Подберезкин
41
Сапета
2
Гогниев
2
Гогниев
41
Сапета
Остались в запасе
Рубин
Урал
80
Алиреза Хагиги
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
9
Дмитрий Билоног
ПВ
32
Андрей Горбанец
АП
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
80
Алиреза Хагиги
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Остались в запасе
9
Дмитрий Билоног
ПВ
32
Андрей Горбанец
АП
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Рубин - Урал
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Лебедев Алексей (Санкт - Петербург)
Болотенков Андрей (Москва)
Делегат:
Ларин Борис (Москва)
Инспектор:
Чеботарев Юрий (Краснодар)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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