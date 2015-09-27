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Уотфорд - Кристал Пэлас
Уотфорд - Кристал Пэлас: обзор матча 27 сентября 2015
Уотфорд
27.09.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
71'
Й. Кабай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Кристал Пэлас
90'
+4
Желтая карточка
У. Хеннесси
88'
Желтая карточка
В. Заа
85'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Гэйл
Желтая карточка
К. Кэткарт
82'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Б. Уотсон
82'
81'
Желтая карточка
Д. Панчеон
Желтая карточка
С. Предль
79'
77'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Й. Кабай
76'
Желтая карточка
Й. Кабай
Замена
Н. Аке
️️️️
А. Ньом
75'
71'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Й. Кабай
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
70'
Замена
С. Бергейс
️️️️
А. Абди
64'
62'
Замена
В. Заа
️️️️
Б. Сако
Желтая карточка
А. Абди
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
21
Люк Кролл
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
38
Джейк Грэй
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
3-1-4-2
1
Гомес
4
Предль
20
Кэткарт
12
Ньом
6
Капу
14
Хурадо
22
Абди
21
Анья
26
Уотсон
14
Дини
9
Игало
4-5-1
13
Хеннесси
16
Келли
27
Суаре
4
Хангеланд
24
Данн
16
Ледли
29
Кабай
20
Сако
11
Боласи
40
Панчеон
34
Гэйл
12
Ньом
15
Аке
15
Аке
12
Ньом
22
Абди
23
Бергейс
23
Бергейс
22
Абди
26
Уотсон
8
Ибарбо
8
Ибарбо
26
Уотсон
29
Кабай
11
МакАртур
11
МакАртур
29
Кабай
20
Сако
10
Заа
10
Заа
20
Сако
34
Гэйл
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
34
Гэйл
Остались в запасе
Уотфорд
Кристал Пэлас
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
21
Люк Кролл
ЦЗ
38
Джейк Грэй
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
Остались в запасе
21
Люк Кролл
ЦЗ
38
Джейк Грэй
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Уотфорд - Кристал Пэлас
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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