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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Волынь
Карпаты - Волынь: обзор матча 27 сентября 2015
Карпаты
27.09.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Волынь
27'
С. Кравченко
79'
А. Гитченко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Волынь
90'
+3
Замена
С. Логинов
️️️️
А. Диденко
Желтая карточка
В. Страшкевич
85'
79'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
А. Гитченко
68'
Замена
Р. Мемешев
️️️️
О. Герасимюк
Замена
В. Кравец
️️️️
О. Голодюк
67'
Желтая карточка
А. Гитченко
54'
Замена
Д. Кльоц
️️️️
А. Чачуа
46'
Замена
В. Страшкевич
️️️️
Д. Кожанов
46'
37'
Желтая карточка
А. Шабанов
27'
ГОЛ! 0:1!
С. Кравченко
Пас отдал
Ф. Матей
17'
Желтая карточка
В. Полевой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
7
Редван Мемешев
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
4-4-1-1
23
Мисак
21
Костевич
4
Гитченко
32
Пластун
11
Мирошниченко
32
Голодюк
16
Худобяк
9
Кожанов
20
Даушвили
8
Чачуа
10
Карноза
2-5-2-1
35
Шуст
5
Жунич
14
Полевой
89
Политыло
7
Герасимюк
14
Кравченко
31
Шабанов
23
Насонов
11
Шарпар
93
Матей
9
Диденко
32
Голодюк
3
Кравец
3
Кравец
32
Голодюк
8
Чачуа
8
Кльоц
8
Кльоц
8
Чачуа
9
Кожанов
27
Страшкевич
27
Страшкевич
9
Кожанов
9
Диденко
18
Логинов
18
Логинов
9
Диденко
7
Герасимюк
7
Мемешев
7
Мемешев
7
Герасимюк
Остались в запасе
Карпаты
Волынь
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
Главный тренер
Игор Йовичевич
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
Остались в запасе
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Карпаты - Волынь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Украина
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