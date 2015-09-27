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Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Мордовия (мол)
Амкар (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 27 сентября 2015
Амкар (мол)
27.09.2015, воскресенье, 18:30
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
0 : 1
Завершен
Мордовия (мол)
33'
А. Игошев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Мордовия (мол)
90'
+1
Замена
Н. Усов
️️️️
Э. Мансуров
Замена
Б. Борчашвили
️️️️
Р. Вазитдинов
88'
Замена
Г. Бурков
️️️️
Т. Краев
88'
Замена
И. Парамонов
️️️️
И. Мурашов
87'
80'
Замена
А. Курчавый
️️️️
В. Змеёв
74'
Замена
Н. Аксенов
️️️️
А. Маланьин
Замена
А. Курзенев
️️️️
В. Чухланцев
59'
55'
Замена
П. Кульнин
️️️️
С. Ширшиков
50'
Замена
В. Змеёв
️️️️
А. Игошев
46'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Д. Шебанов
Замена
А. Анфёров
️️️️
И. Пушкарев
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Игошев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
26
Иван Беликов
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
Главный тренер
Константин Парамонов
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
65
Владислав Нургалеев
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Рокунов
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
73
Николай Смецкой
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
24
Алексей Орлов
ЦП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
43
Никита Аксенов
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
69
Александр Курчавый
ЦП
64
Павел Кульнин
ЦП
67
Артем Ящук
ЦП
50
Артем Гришин
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
59
Сергей Тишенков
ЦФ
4-5-1
71
Красильников
51
Ромащенко
37
Пушкарев
21
Белоруков
45
Придюк
68
Краев
96
Чухланцев
17
Мурашов
11
Парамонов
26
Беликов
7
Вазитдинов
3-2-3-1
1
Шебанов
53
Мансуров
52
Сысуев
67
Ширшиков
49
Учелькин
32
Ломич
65
Нургалеев
54
Игошев
71
Аскеров
48
Маланьин
37
Пушкарев
60
Анфёров
60
Анфёров
37
Пушкарев
17
Мурашов
49
Парамонов
49
Парамонов
17
Мурашов
68
Краев
59
Бурков
59
Бурков
68
Краев
7
Вазитдинов
79
Борчашвили
79
Борчашвили
7
Вазитдинов
96
Чухланцев
91
Курзенев
91
Курзенев
96
Чухланцев
Змеёв
69
Курчавый
69
Курчавый
Змеёв
48
Маланьин
43
Аксенов
43
Аксенов
48
Маланьин
53
Мансуров
42
Усов
42
Усов
53
Мансуров
67
Ширшиков
64
Кульнин
64
Кульнин
67
Ширшиков
54
Игошев
43
Змеёв
43
Змеёв
54
Игошев
1
Шебанов
35
Калюжный
35
Калюжный
1
Шебанов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Мордовия (мол)
73
Николай Смецкой
ЦП
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
24
Алексей Орлов
ЦП
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
67
Артем Ящук
ЦП
45
Александр Теняев
ЦЗ
50
Артем Гришин
ЦП
59
Сергей Тишенков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Рокунов
Остались в запасе
73
Николай Смецкой
ЦП
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
24
Алексей Орлов
ЦП
16
Даниил Аржевитин
ВР
Остались в запасе
67
Артем Ящук
ЦП
45
Александр Теняев
ЦЗ
50
Артем Гришин
ЦП
59
Сергей Тишенков
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Владимир Рокунов
Статистика матча Амкар (мол) - Мордовия (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Чумейко
(Оренбург)
Стадион:
Звезда
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Амкар (мол)
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Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
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