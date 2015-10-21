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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Астана
Атлетико - Астана: обзор матча 21 октября 2015
Атлетико
21.10.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
4 : 0
Завершен
Астана
23'
С. Ньигес
29'
Д. Мартинес
63'
О. Торрес
89'
Д. Дедечко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Астана
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Д. Дедечко
89'
84'
Замена
Ж. Кожамберды
️️️️
С. Мужиков
80'
Замена
Б. Кульбеков
️️️️
А. Щеткин
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Мартинес
67'
64'
Замена
И. Пикалкин
️️️️
Г. Жуков
ГОЛ! 3:0!
О. Торрес
Пас отдал
Габи
63'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
58'
49'
Желтая карточка
Е. Ахметов
Замена
О. Торрес
️️️️
Тиагу
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мартинес
Пас отдал
С. Ньигес
29'
ГОЛ! 1:0!
С. Ньигес
Пас отдал
Я. Карраско
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
44
Евгений Постников
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
10
Фокси Кетевоама
ЛП
7
Георгий Жуков
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Астана
1
Владимир Логиновский
ВР
28
Биржан Кульбеков
ЦЗ
12
Игорь Пикалкин
ЦП
10
Жакып Кожамберды
ПВ
4-3-1-2
13
Облак
6
Сикейра
15
Савич
2
Годин
20
Хуанфран
5
Тиагу
14
Габи
8
Ньигес
10
Карраско
7
Гризманн
9
Мартинес
4-4-2
1
Ерич
33
Илич
2
Ахметов
15
Бейсебеков
44
Постников
7
Жуков
7
Мужиков
69
Дедечко
10
Кетевоама
99
Щеткин
30
Кабананга
5
Тиагу
8
Торрес
8
Торрес
5
Тиагу
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
9
Мартинес
9
Торрес
9
Торрес
9
Мартинес
99
Щеткин
28
Кульбеков
28
Кульбеков
99
Щеткин
7
Жуков
12
Пикалкин
12
Пикалкин
7
Жуков
7
Мужиков
10
Кожамберды
10
Кожамберды
7
Мужиков
Остались в запасе
Атлетико
Астана
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Владимир Логиновский
ВР
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
6
Коке
ЦП
Остались в запасе
1
Владимир Логиновский
ВР
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Атлетико - Астана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол (в повторе, 00:20)
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