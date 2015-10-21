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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Карелия - Москва
Карелия - Москва: обзор матча 21 октября 2015
Карелия
21.10.2015, среда, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
0 : 2
Завершен
Москва
17'
И. Родин
19'
Д. Санталов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карелия - Москва
Желтая карточка
В. Решетнев
90'
+1
90'
Желтая карточка
Д. Горбунов
87'
Замена
Д. Горбунов
️️️️
Р. Нетфуллин
Желтая карточка
И. Кириллов
84'
79'
Замена
Р. Садыхов
️️️️
Н. Дюков
64'
Замена
А. Ляднев
️️️️
Д. Санталов
64'
Замена
И. Локшин
️️️️
И. Родин
46'
Замена
А. Кабанов
️️️️
Н. Жданкин
Замена
А. Полунин
️️️️
И. Гаврилин
46'
Замена
Н. Смирнов
️️️️
Т. Корнышев
46'
31'
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
Замена
Е. Кострюхин
️️️️
В. Петрушин
24'
19'
ГОЛ! 0:2!
Д. Санталов
17'
ГОЛ! 0:1!
И. Родин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карелия
28
Андрей Федоров
ВР
2
Валентин Решетнев
ЦЗ
3
Константин Кадеев
ЦЗ
9
Сергей Киселев
ЦЗ
14
Александр Несмачных
ЦЗ
11
Игорь Гаврилин
ЦП
7
Виталий Петрушин
ЦП
27
Антон Апатин
ЦП
27
Тимофей Корнышев
ЦП
87
Роман Протасов
ЦП
12
Илья Кириллов
ЦФ
Москва
16
Леонид Мусин
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
2
Артем Добролович
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
8
Никита Дюков
ЦП
14
Денис Санталов
ЦП
34
Вячеслав Данилин
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
Карелия
79
Егор Павлов
ВР
5
Артур Гладышев
ЦЗ
8
Никита Смирнов
ЦЗ
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
18
Егор Кострюхин
ЦП
17
Андрей Полунин
ЦП
10
Евгений Ховченин
ЦФ
Москва
35
Александр Романов
ВР
21
Павел Орлов
ЦЗ
22
Игорь Локшин
ЦП
21
Рагим Садыхов
ЦП
18
Денис Горбунов
ЦП
9
Андрей Ляднев
ЦФ
42
Антон Кабанов
ЦФ
4-5-1
28
Федоров
2
Решетнев
9
Киселев
14
Несмачных
3
Кадеев
7
Петрушин
27
Апатин
27
Корнышев
87
Протасов
11
Гаврилин
12
Кириллов
3-2-5
16
Мусин
2
Добролович
20
Полюткин
82
Мамонов
25
Жданкин
11
Павлов
8
Дюков
34
Данилин
87
Родин
52
Нетфуллин
14
Санталов
27
Корнышев
8
Смирнов
8
Смирнов
27
Корнышев
7
Петрушин
18
Кострюхин
18
Кострюхин
7
Петрушин
11
Гаврилин
17
Полунин
17
Полунин
11
Гаврилин
14
Санталов
9
Ляднев
9
Ляднев
14
Санталов
87
Родин
22
Локшин
22
Локшин
87
Родин
25
Жданкин
42
Кабанов
42
Кабанов
25
Жданкин
8
Дюков
21
Садыхов
21
Садыхов
8
Дюков
52
Нетфуллин
18
Горбунов
18
Горбунов
52
Нетфуллин
Остались в запасе
Карелия
Москва
79
Егор Павлов
ВР
5
Артур Гладышев
ЦЗ
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
10
Евгений Ховченин
ЦФ
21
Павел Орлов
ЦЗ
35
Александр Романов
ВР
Остались в запасе
79
Егор Павлов
ВР
5
Артур Гладышев
ЦЗ
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
10
Евгений Ховченин
ЦФ
Остались в запасе
21
Павел Орлов
ЦЗ
35
Александр Романов
ВР
Статистика матча Карелия - Москва
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Карелия
1 : 3
26.05.2016
Псков
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
Строгино
3 : 2
20.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
Карелия
0 : 0
16.05.2016
ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 26 тур
Коломна
1 : 2
11.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
Карелия
1 : 3
05.05.2016
Спартак К
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Даниил Дресвянников
(Киров)
Стадион:
Спартак
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