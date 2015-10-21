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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Домодедово - Коломна
Домодедово - Коломна: обзор матча 21 октября 2015
Домодедово
21.10.2015, среда, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
3 : 0
Завершен
Коломна
56'
Н. Липаткин
71'
Н. Липаткин
74'
С. Яшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Домодедово - Коломна
Замена
Е. Васильев
️️️️
Н. Липаткин
89'
Замена
Д. Кудинов
️️️️
А. Заикин
89'
Замена
А. Попов
️️️️
Е. Кирисов
85'
Замена
Р. Мурадов
️️️️
А. Сапронов
85'
81'
Замена
С. Рудоманов
️️️️
Д. Садиков
79'
Желтая карточка
А. Гадзаов
78'
Замена
С. Турченков
️️️️
Д. Бушуев
78'
Замена
В. Никитянов
️️️️
И. Шамарин
Желтая карточка
И. Сапожников
77'
ГОЛ! 3:0!
С. Яшин
74'
ГОЛ! 2:0!
Н. Липаткин
71'
68'
Замена
А. Гадзаов
️️️️
А. Новичков
66'
Желтая карточка
А. Савельев
Желтая карточка
А. Коротков
64'
Замена
С. Яшин
️️️️
Е. Гаврюк
61'
ГОЛ! 1:0!
Н. Липаткин
56'
49'
Желтая карточка
И. Шамарин
35'
Желтая карточка
А. Воронков
19'
Замена
А. Новичков
️️️️
С. Рудоманов
Желтая карточка
Т. Бураев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Домодедово
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
2
Илья Сапожников
ЦЗ
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
16
Тимур Бураев
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
99
Александр Сапронов
ЦП
10
Александр Заикин
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
21
Николай Липаткин
ПП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Коломна
1
Алексей Карасевич
ВР
3
Ахмат Агрба
ЦЗ
7
Дмитрий Бушуев
ЦЗ
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
25
Иван Шамарин
ЦП
17
Алексей Воронков
ЦП
15
Роман Джигкаев
ЦП
10
Дмитрий Лушников
ЦП
6
Станислав Рудоманов
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Домодедово
1
Юрий Костриков
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
77
Егор Васильев
ЦП
17
Антон Попов
ЦП
14
Руслан Мурадов
ЦП
8
Дмитрий Куделин
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
Коломна
23
Александр Корольков
ВР
4
Арсений Ерастов
ЦЗ
18
Артем Новичков
ЦП
35
Артур Гадзаов
ЦП
19
Владислав Никитянов
ЦП
6
Семен Рудоманов
ЦП
12
Сергей Турченков
ЦФ
3-2-4-1
1
Волкотруб
15
Самохвалов
16
Бураев
55
Коротков
2
Сапожников
9
Большаков
99
Сапронов
10
Заикин
2
Кирисов
21
Липаткин
10
Гаврюк
4-4-2
1
Карасевич
7
Бушуев
14
Шаюнов
2
Савельев
3
Агрба
17
Воронков
15
Джигкаев
10
Лушников
25
Шамарин
11
Садиков
6
Рудоманов
21
Липаткин
77
Васильев
77
Васильев
21
Липаткин
2
Кирисов
17
Попов
17
Попов
2
Кирисов
99
Сапронов
14
Мурадов
14
Мурадов
99
Сапронов
10
Заикин
5
Кудинов
5
Кудинов
10
Заикин
10
Гаврюк
18
Яшин
18
Яшин
10
Гаврюк
6
Рудоманов
18
Новичков
18
Новичков
6
Рудоманов
Новичков
35
Гадзаов
35
Гадзаов
Новичков
25
Шамарин
19
Никитянов
19
Никитянов
25
Шамарин
11
Садиков
6
Рудоманов
6
Рудоманов
11
Садиков
7
Бушуев
12
Турченков
12
Турченков
7
Бушуев
Остались в запасе
Домодедово
Коломна
8
Дмитрий Куделин
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
4
Арсений Ерастов
ЦЗ
23
Александр Корольков
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Остались в запасе
8
Дмитрий Куделин
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
Остались в запасе
4
Арсений Ерастов
ЦЗ
23
Александр Корольков
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Статистика матча Домодедово - Коломна
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Торпедо Вл
4 : 0
04.06.2017
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Домодедово
2 : 0
28.05.2017
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Домодедово
0 : 4
21.05.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Знамя Труда
1 : 0
15.05.2017
Домодедово
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Авангард
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