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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Вольфсбург - ПСВ
Вольфсбург - ПСВ: обзор матча 21 октября 2015
Вольфсбург
21.10.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
ПСВ
46'
Б. Дост
57'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - ПСВ
90'
+1
Пенальти не реализован!
Ю. Локадия
Желтая карточка
Д. Бенальо
90'
Замена
М. Арнольд
️️️️
Ж. Гилявоги
85'
81'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Л. де Йонг
Замена
А. Шюррле
️️️️
Ю. Дракслер
80'
74'
Замена
Й. де Вейс
️️️️
С. Поульсен
73'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
Й. Хендрикс
Замена
Виейринья
️️️️
Д. Калиджиури
73'
ГОЛ! 2:0!
М. Крузе
Пас отдал
Д. Калиджиури
57'
ГОЛ! 1:0!
Б. Дост
46'
Желтая карточка
Налдо
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
6
Адам Махер
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
6
Стейн Схаарс
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
3-2-1-2-2
16
Бенальо
13
Родригес
4
Данте
27
Налдо
14
Густаво
23
Гилявоги
28
Треш
7
Дракслер
20
Калиджиури
12
Дост
10
Крузе
4-1-3-2
41
Зут
30
Бренет
25
Брума
7
Поульсен
15
Морено
20
Хендрикс
6
Махер
18
Гуардадо
24
Проппер
26
де Йонг
7
Нарсинг
20
Калиджиури
20
Виейринья
20
Виейринья
20
Калиджиури
7
Дракслер
20
Шюррле
20
Шюррле
7
Дракслер
23
Гилявоги
27
Арнольд
27
Арнольд
23
Гилявоги
7
Поульсен
30
де Вейс
30
де Вейс
7
Поульсен
26
де Йонг
26
Перейро
26
Перейро
26
де Йонг
20
Хендрикс
9
Локадия
9
Локадия
20
Хендрикс
Остались в запасе
Вольфсбург
ПСВ
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
20
Рай Влут
ЦФ
22
Ремко Пасвер
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
6
Стейн Схаарс
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
Остались в запасе
20
Рай Влут
ЦФ
22
Ремко Пасвер
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
6
Стейн Схаарс
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Вольфсбург - ПСВ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Баскетбол
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