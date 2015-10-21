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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Боруссия М
Ювентус - Боруссия М: обзор матча 21 октября 2015
Ювентус
21.10.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Боруссия М
Желтая карточка
Д. Кьеллини
90'
+2
88'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
М. Дауд
82'
Замена
А. Хан
️️️️
И. Траоре
Замена
П. Дибала
️️️️
А. Мората
81'
77'
Желтая карточка
Г. Джака
74'
Замена
Т. Азар
️️️️
Раффаэл
Замена
С. Дзадза
️️️️
М. Манджукич
70'
62'
Желтая карточка
О. Вендт
Замена
Р. Перейра
️️️️
Х. Куадрадо
60'
41'
Желтая карточка
А. Домингес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Ювентус
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Андре Хан
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
26
Сандро
19
Бонуччи
14
Кьеллини
15
Барцальи
10
Маркизио
8
Погба
28
Хедира
7
Куадрадо
21
Мората
9
Манджукич
4-1-2-2-1
1
Зоммер
4
Корб
18
Домингес
15
Кристенсен
17
Вендт
34
Джака
81
Дауд
19
Джонсон
16
Траоре
13
Штиндль
11
Раффаэл
7
Куадрадо
37
Перейра
37
Перейра
7
Куадрадо
9
Манджукич
11
Дзадза
11
Дзадза
9
Манджукич
21
Мората
21
Дибала
21
Дибала
21
Мората
16
Траоре
28
Хан
28
Хан
16
Траоре
81
Дауд
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
81
Дауд
11
Раффаэл
9
Азар
9
Азар
11
Раффаэл
Остались в запасе
Ювентус
Боруссия М
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Ювентус - Боруссия М
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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