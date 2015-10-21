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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Дерби Каунти
Блэкберн - Дерби Каунти: обзор матча 21 октября 2015
Блэкберн
21.10.2015, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 0
Завершен
Дерби Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Дерби Каунти
Замена
Т. Сперр
️️️️
Б. Маршалл
90'
+4
Желтая карточка
К. Эванс
88'
Замена
Л. Улльямсон
️️️️
Х. Акпан
84'
79'
Замена
К. Форсит
️️️️
С. Уорнок
Замена
Д. О'Салливан
️️️️
К. Тэйлор
76'
71'
Замена
Д. Бент
️️️️
Д. Баттерфилд
71'
Замена
Д. Хансон
️️️️
К. Мартин
Желтая карточка
Х. Акпан
62'
45'
+4
Желтая карточка
Р. Кио
Желтая карточка
К. Тэйлор
45'
+2
41'
Желтая карточка
Б. Джонсон
Желтая карточка
Т. Лоуренс
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
19
Крис Тэйлор
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Гэри Бойер
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Саша Петши
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
7
Джон О'Салливан
ЦП
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
3-4-1-2
23
Стил
25
Даффи
30
Эванс
4
Хэнли
19
Тэйлор
10
Маршалл
29
Ольссон
21
Акпан
10
Лоуренс
30
Дельфунесо
29
Роудс
4-5-1
33
Карсон
29
Кристи
5
Шекелл
36
Кио
3
Уорнок
4
Джонсон
10
Инс
19
Баттерфилд
34
Торне
77
Расселл
18
Мартин
10
Маршалл
3
Сперр
3
Сперр
10
Маршалл
21
Акпан
7
Улльямсон
7
Улльямсон
21
Акпан
19
Тэйлор
7
О'Салливан
7
О'Салливан
19
Тэйлор
3
Уорнок
3
Форсит
3
Форсит
3
Уорнок
18
Мартин
6
Хансон
6
Хансон
18
Мартин
19
Баттерфилд
10
Бент
10
Бент
19
Баттерфилд
Остались в запасе
Блэкберн
Дерби Каунти
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Саша Петши
ЦП
1
Давид Райя
ВР
26
Даррах Ленихэн
ЦП
Главный тренер
Гэри Бойер
13
Ли Грант
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Саша Петши
ЦП
1
Давид Райя
ВР
26
Даррах Ленихэн
ЦП
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Гэри Бойер
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Блэкберн - Дерби Каунти
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Дрисдейл
(Линкольншир)
Стадион:
Ивуд Парк
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