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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
ЦРФСО - Карелия
ЦРФСО - Карелия: обзор матча 05 октября 2015
ЦРФСО
05.10.2015, понедельник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
2 : 0
Завершен
Карелия
49'
А. Вшивцев
81'
М. Петрусев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦРФСО - Карелия
Замена
Р. Стёпин
️️️️
Р. Быков
89'
Замена
И. Федоров
️️️️
М. Петрусев
86'
84'
Замена
М. Таленко
️️️️
Е. Кострюхин
81'
Желтая карточка
А. Федоров
ГОЛ! 2:0!
М. Петрусев
81'
Замена
В. Мешковский
️️️️
А. Вшивцев
78'
Замена
Б. Усманов
️️️️
М. Терентьев
76'
Желтая карточка
М. Петрусев
70'
67'
Желтая карточка
И. Гаврилин
Замена
С. Чернецов
️️️️
А. Прудников
66'
58'
Замена
И. Гаврилин
️️️️
А. Полунин
ГОЛ! 1:0!
А. Вшивцев
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦРФСО
31
Алексей Березин
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
4
Денис Прокопенко
ЦЗ
24
Кирилл Плотников
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
88
Роман Быков
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
9
Андрей Прудников
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Карелия
28
Андрей Федоров
ВР
8
Никита Смирнов
ЦЗ
9
Сергей Киселев
ЦЗ
14
Александр Несмачных
ЦЗ
3
Константин Кадеев
ЦЗ
17
Андрей Полунин
ЦП
27
Антон Апатин
ЦП
18
Егор Кострюхин
ЦП
27
Тимофей Корнышев
ЦП
87
Роман Протасов
ЦП
12
Илья Кириллов
ЦФ
ЦРФСО
55
Александр Радионов
ВР
22
Сергей Чернецов
ЦЗ
4
Антон Сехин
ЦЗ
20
Бекхан Усманов
ЦП
8
Роман Стёпин
ЦП
24
Василий Мешковский
ЦФ
17
Илья Федоров
ЦФ
Карелия
79
Егор Павлов
ВР
5
Артур Гладышев
ЦЗ
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
11
Игорь Гаврилин
ЦП
30
Максим Таленко
ЦФ
10
Евгений Ховченин
ЦФ
4-3-1-2
31
Березин
37
Терентьев
98
Блынду
4
Прокопенко
24
Плотников
88
Быков
10
Давыдов
25
Ситдиков
8
Петрусев
23
Вшивцев
9
Прудников
4-5-1
28
Федоров
9
Киселев
14
Несмачных
3
Кадеев
8
Смирнов
17
Полунин
18
Кострюхин
27
Корнышев
87
Протасов
27
Апатин
12
Кириллов
23
Вшивцев
24
Мешковский
24
Мешковский
23
Вшивцев
37
Терентьев
20
Усманов
20
Усманов
37
Терентьев
8
Петрусев
17
Федоров
17
Федоров
8
Петрусев
9
Прудников
22
Чернецов
22
Чернецов
9
Прудников
88
Быков
8
Стёпин
8
Стёпин
88
Быков
17
Полунин
11
Гаврилин
11
Гаврилин
17
Полунин
18
Кострюхин
30
Таленко
30
Таленко
18
Кострюхин
Остались в запасе
ЦРФСО
Карелия
4
Антон Сехин
ЦЗ
55
Александр Радионов
ВР
79
Егор Павлов
ВР
5
Артур Гладышев
ЦЗ
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
10
Евгений Ховченин
ЦФ
Остались в запасе
4
Антон Сехин
ЦЗ
55
Александр Радионов
ВР
Остались в запасе
79
Егор Павлов
ВР
5
Артур Гладышев
ЦЗ
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
10
Евгений Ховченин
ЦФ
Статистика матча ЦРФСО - Карелия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
0 : 3
29.05.2019
Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
0 : 3
26.05.2019
Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Торпедо Вл
3 : 0
20.05.2019
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
ЦРФСО
0 : 3
11.05.2019
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Текстильщик
3 : 0
03.05.2019
ЦРФСО
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Карелия
1 : 3
26.05.2016
Псков
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
Строгино
3 : 2
20.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
Карелия
0 : 0
16.05.2016
ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 26 тур
Коломна
1 : 2
11.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
Карелия
1 : 3
05.05.2016
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Александр Добролюбов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
СГАФКСТ
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Карелия
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5
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2016.08.24 20:31
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2016.05.05 19:48
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2017.03.04 22:04
5
Кубок России. «Шинник» обыграл ЦФРСО и в 1/16 сыграет с «Крыльями Советов»
2016.08.24 20:31
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Булатов назначен главным тренером «Торпедо»
2016.05.05 19:48
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