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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Торпедо Вл - Знамя Труда
Торпедо Вл - Знамя Труда: обзор матча 05 октября 2015
Торпедо Вл
05.10.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
3 : 2
Завершен
Знамя Труда
43'
А. Гладышев
57'
А. Гацко
90+1'
П. Втюрин
53'
Б. Магомедов
59'
О. Елкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Знамя Труда
90'
+1
Желтая карточка
В. Письменный
ГОЛ! 3:2!
П. Втюрин
90'
+1
87'
Замена
И. Ерохин
️️️️
Н. Аверьянов
Замена
П. Втюрин
️️️️
А. Овечкин
82'
Желтая карточка
И. Каратыгин
81'
Замена
А. Боллоев
️️️️
А. Туршаков
76'
74'
Желтая карточка
А. Стренаков
Замена
Е. Ларионов
️️️️
А. Гладышев
74'
70'
Замена
А. Белкин
️️️️
А. Аванесян
59'
ГОЛ! 2:2!
О. Елкин
ГОЛ! 2:1!
А. Гацко
57'
53'
ГОЛ! 1:1!
Б. Магомедов
Замена
С. Челидзе
️️️️
А. Айметдинов
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Гладышев
43'
34'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
Ф. Проньков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
1
Артем Ковешников
ВР
24
Александр Туршаков
ЦЗ
18
Дмитрий Абызов
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
91
Артур Айметдинов
ЦЗ
12
Андрей Гладышев
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
93
Андрей Овечкин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Знамя Труда
24
Виталий Чилюшкин
ВР
4
Михаил Сорокин
ЦЗ
26
Владислав Письменный
ЦЗ
6
Александр Левин
ЦЗ
19
Андрей Стренаков
ЦЗ
17
Артур Аванесян
ЦП
21
Олег Елкин
ЦП
5
Николай Аверьянов
ЦП
8
Мишель Савельев
ЦП
35
Федор Проньков
ЦФ
6
Егор Ларионов
ЦФ
Торпедо Вл
33
Артем Романов
ВР
32
Григорий Гришин
ЦЗ
6
Дмитрий Шастов
ЦЗ
10
Алан Боллоев
ЦП
8
Егор Ларионов
ЦП
29
Сандро Челидзе
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Знамя Труда
14
Александр Рыжов
ЦЗ
92
Алексей Белкин
ЦЗ
3
Алексей Хожаев
ЦЗ
14
Марат Галямов
ЦП
13
Тимур Сибгатулин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
82
Иван Ерохин
ЦФ
3-2-1-2
1
Ковешников
91
Айметдинов
12
Гладышев
15
Каратыгин
89
Рудаков
13
Шалин
7
Зинин
17
Гацко
93
Овечкин
4-4-2
24
Чилюшкин
26
Письменный
6
Левин
19
Стренаков
4
Сорокин
21
Елкин
5
Аверьянов
8
Савельев
17
Аванесян
6
Ларионов
35
Проньков
24
Туршаков
10
Боллоев
10
Боллоев
24
Туршаков
12
Гладышев
8
Ларионов
8
Ларионов
12
Гладышев
91
Айметдинов
29
Челидзе
29
Челидзе
91
Айметдинов
93
Овечкин
23
Втюрин
23
Втюрин
93
Овечкин
5
Аверьянов
82
Ерохин
82
Ерохин
5
Аверьянов
17
Аванесян
92
Белкин
92
Белкин
17
Аванесян
35
Проньков
97
Магомедов
97
Магомедов
35
Проньков
Остались в запасе
Торпедо Вл
Знамя Труда
33
Артем Романов
ВР
32
Григорий Гришин
ЦЗ
6
Дмитрий Шастов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Дурнев
14
Александр Рыжов
ЦЗ
14
Марат Галямов
ЦП
3
Алексей Хожаев
ЦЗ
13
Тимур Сибгатулин
ЦП
Остались в запасе
33
Артем Романов
ВР
32
Григорий Гришин
ЦЗ
6
Дмитрий Шастов
ЦЗ
Остались в запасе
14
Александр Рыжов
ЦЗ
14
Марат Галямов
ЦП
3
Алексей Хожаев
ЦЗ
13
Тимур Сибгатулин
ЦП
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Торпедо Вл - Знамя Труда
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Торпедо
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