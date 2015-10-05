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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сочи - Волга
Сочи - Волга: обзор матча 05 октября 2015
Сочи
05.10.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
1 : 0
Завершен
Волга
14'
В. Комисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Волга
Замена
А. Малахов
️️️️
М. Рогов
90'
Желтая карточка
А. Луканченков
89'
Замена
Д. Вихров
️️️️
В. Комисов
89'
Замена
В. Филатов
️️️️
И. Горбунов
87'
Желтая карточка
Е. Песегов
82'
73'
Замена
А. Назарько
️️️️
М. Киселев
Замена
В. Ефимов
️️️️
А. Каташевский
69'
68'
Желтая карточка
А. Рощин
Желтая карточка
И. Сериков
67'
Желтая карточка
М. Рогов
60'
60'
Замена
И. Виноградов
️️️️
С. Коровушкин
Желтая карточка
В. Комисов
48'
46'
Замена
Д. Лобанов
️️️️
Ш. Курбанов
Замена
В. Ослоновский
️️️️
П. Деревягин
45'
ГОЛ! 1:0!
В. Комисов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
30
Антон Цветков
ВР
5
Илья Сериков
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
5
Павел Деревягин
ЦЗ
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
17
Виталий Комисов
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
Волга
22
Петр Устинов
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
80
Нодар Кавтарадзе
ЛВ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
18
Сергей Коровушкин
ЦП
8
Артур Ахметгалимов
ЦП
40
Максим Киселев
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
69
Артём Рощин
ЦФ
10
Гига Мамулашвили
ЦФ
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
37
Владислав Ослоновский
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
98
Владислав Ефимов
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Волга
37
Дмитрий Романенко
ВР
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
14
Илья Виноградов
ЦП
11
Александр Назарько
ЦП
77
Семен Настусенко
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
3-2-4-1
30
Цветков
5
Деревягин
20
Горбунов
26
Луканченков
17
Иванов
5
Сериков
31
Рогов
18
Каташевский
7
Песегов
17
Комисов
17
Горбунов
2-3-3-2
22
Устинов
33
Курбанов
5
Сергеев
18
Коровушкин
8
Ахметгалимов
40
Киселев
10
Урхов
80
Кавтарадзе
11
Соловьёв
10
Мамулашвили
69
Рощин
18
Каташевский
98
Ефимов
98
Ефимов
18
Каташевский
17
Комисов
6
Вихров
6
Вихров
17
Комисов
31
Рогов
97
Малахов
97
Малахов
31
Рогов
5
Деревягин
37
Ослоновский
37
Ослоновский
5
Деревягин
17
Горбунов
21
Филатов
21
Филатов
17
Горбунов
33
Курбанов
21
Лобанов
21
Лобанов
33
Курбанов
18
Коровушкин
14
Виноградов
14
Виноградов
18
Коровушкин
40
Киселев
11
Назарько
11
Назарько
40
Киселев
Остались в запасе
Сочи
Волга
7
Евгений Козлов
ЦФ
54
Егор Генералов
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
77
Семен Настусенко
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
37
Дмитрий Романенко
ВР
Остались в запасе
7
Евгений Козлов
ЦФ
54
Егор Генералов
ВР
Остались в запасе
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
77
Семен Настусенко
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
37
Дмитрий Романенко
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Сочи - Волга
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Денис Заботин
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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