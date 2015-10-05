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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Строгино - Псков
Строгино - Псков: обзор матча 05 октября 2015
Строгино
05.10.2015, понедельник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
0 : 1
Завершен
Псков
20'
А. Алексеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Строгино - Псков
90'
+1
Желтая карточка
А. Почипов
Желтая карточка
Р. Заерко
90'
+1
Желтая карточка
Д. Поляков
90'
+1
79'
Замена
А. Ременчик
️️️️
В. Алейников
76'
Желтая карточка
С. Егоров
74'
Замена
В. Сакадеев
️️️️
А. Алексеев
Замена
Д. Щербак
️️️️
Х. Хацуков
70'
Замена
С. Середин
️️️️
В. Пронкин
66'
Замена
Д. Душин
️️️️
И. Сергеев
61'
Замена
В. Семенов
️️️️
И. Драгунов
56'
Желтая карточка
В. Пронкин
37'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Алексеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Строгино
12
Василий Лукичев
ВР
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
94
Максим Куфтин
ЦЗ
7
Павел Дроздов
ЦЗ
22
Евгений Иващенко
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
8
Данила Поляков
ЦП
8
Руслан Заерко
ЦП
95
Хасан Хацуков
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
92
Вадим Пронкин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Щербак
Псков
21
Денис Трункин
ВР
14
Игорь Сурин
ЦЗ
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
15
Кирилл Турчин
ЦЗ
3
Андрей Крупенин
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
35
Денис Поляков
ЦП
47
Андрей Почипов
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
9
Александр Алексеев
ЦФ
17
Антон Шишаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Васильев
Строгино
26
Никита Гарон
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
21
Иван Фролов
ЦП
36
Виталий Борсук
ЦП
30
Денис Щербак
ЦП
18
Дмитрий Душин
ЦП
17
Сергей Середин
ЦФ
Псков
32
Антон Смыслов
ВР
5
Антон Ременчик
ЦЗ
19
Максим Бобылев
ЦП
8
Владислав Орлов
ЦП
60
Владислав Сакадеев
ЦФ
3-5-2
12
Лукичев
14
Драгунов
94
Куфтин
7
Дроздов
19
Рыховский
8
Поляков
8
Заерко
95
Хацуков
22
Иващенко
92
Пронкин
33
Сергеев
4-1-3-2
21
Трункин
6
Курбанов
15
Турчин
3
Крупенин
14
Сурин
38
Алейников
58
Егоров
47
Почипов
35
Поляков
17
Шишаев
9
Алексеев
95
Хацуков
30
Щербак
30
Щербак
95
Хацуков
92
Пронкин
17
Середин
17
Середин
92
Пронкин
33
Сергеев
18
Душин
18
Душин
33
Сергеев
14
Драгунов
5
Семенов
5
Семенов
14
Драгунов
38
Алейников
5
Ременчик
5
Ременчик
38
Алейников
9
Алексеев
60
Сакадеев
60
Сакадеев
9
Алексеев
Остались в запасе
Строгино
Псков
21
Иван Фролов
ЦП
36
Виталий Борсук
ЦП
26
Никита Гарон
ВР
Главный тренер
Владимир Щербак
19
Максим Бобылев
ЦП
8
Владислав Орлов
ЦП
32
Антон Смыслов
ВР
Главный тренер
Игорь Васильев
Остались в запасе
21
Иван Фролов
ЦП
36
Виталий Борсук
ЦП
26
Никита Гарон
ВР
Остались в запасе
19
Максим Бобылев
ЦП
8
Владислав Орлов
ЦП
32
Антон Смыслов
ВР
Главный тренер
Владимир Щербак
Главный тренер
Игорь Васильев
Статистика матча Строгино - Псков
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Строгино
0 : 1
25.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Квант
1 : 3
17.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
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Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Янтарь
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